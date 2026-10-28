Velika tragedija potresla nogometni svijet: Mladi trener preminuo u 25. godini

Njemački drugoligaš i bivši ugledni prvoligaš Arminia Bielefeld objavio je tragičnu vijest o smrti trenera svoje U11 momčadi Nica Bäumkera, koji je preminuo u 25. godini života. Klub je objavo kako je mladi trener preminuo uslijed hitnog medicinskog stanja povezanog s ranijom bolešću te dodao da su u klubu zbog gubitka teško potreseni.

U službenom priopćenju Arminia nije iznosila detalje o kakvom je zdravstvenom problemu riječ. Bäumker je godinama bio vezan za klub iz Bielefelda i kao igrač, nastupajući u mlađim uzrastima od selekcije U13 do U17, sve dok mu ozljeda nije prekinula karijeru, piše Večernji list.

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Nakon igračke karijere ostao je u klubu te je 2020. godine postao najmlađi trener u klupskoj akademiji, nakon čega je preuzeo vođenje momčadi do 11 godina.

- Nico je svojim neumornim angažmanom, stručnošću i ljudskim pristupom znatno utjecao ne samo na sportski već i na osobni razvoj mnogih mladih talenata. Za svoje je igrače bio mnogo više od trenera, bio je podrška, putokaz i oslonac. I među kolegama u našem klubu uživao je iznimno poštovanje zbog svoje spremnosti na pomoć, stručnosti te vesele i otvorene naravi. Sa svojom strašću prema DSC-u i srcem za omladinski nogomet, Nico je u našem klubu ostavio tragove koji će ostati - napisali su iz Arminije.