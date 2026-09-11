Velika tragedija: Automobilom sletio u kanal i udario u betonski most, 68-godišnjak poginuo

Teška prometna nesreća dogodila se jutros u Vrbovljanima, gdje je nakon slijetanja automobila s ceste smrtno stradao 68-godišnji muškarac.

Kako je izvijestila Policijska uprava brodsko-posavska, nesreća se dogodila na Županijskoj cesti 4153.

Automobilom sletio u odvodni kanal

Prema dosad utvrđenim informacijama, 68-godišnjak je upravljao osobnim automobilom kada je, iz razloga koji se još utvrđuju, prešao na zemljanu bankinu.

Vozilo je potom sletjelo u odvodni kanal i prednjim dijelom udarilo u betonski most kolnog ulaza. Vozač je od posljedica nesreće preminuo na mjestu događaja.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila.

Nakon dovršetka postupanja o nesreći će biti podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.