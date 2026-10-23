VELIKA SVEČANOST Makarska proslavila Dan grada! Gradonačelnik Paunović otvoreno o problemima: "Država nas nije poslušala, danas bismo imali manje zgrada"

Makarska je danas, u petak 23. listopada, svečanom sjednicom Gradskog vijeća u Apfel Areni obilježila Dan grada. U svečanom ozračju, pred brojnim uzvanicima iz političkog, društvenog i kulturnog života, istaknuti su najvažniji gradski projekti, razvojni izazovi i ljudi koji su svojim radom ostavili značajan trag u životu Makarske. Svečanosti je nazočio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, kojega su po dolasku dočekali gradonačelnik Zoran Paunović i predsjednica Gradskog vijeća Gordana Muhtić. Predsjednik je pri ulasku u dvoranu dočekan velikim pljeskom okupljenih.

Među uzvanicima bili su i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je sudjelovala kao izaslanica predsjednika Vlade, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić te predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić. Sjednici su nazočili i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici institucija te delegacije gradova prijatelja, među kojima su bili i gosti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Italije.

Osim čestitki povodom Dana grada, svečana sjednica bila je prilika za osvrt na razvoj Makarske, važnost očuvanja prirodnih bogatstava i potrebu stvaranja kvalitetnijih životnih uvjeta za lokalno stanovništvo.

Dodijeljena gradska priznanja zaslužnim pojedincima

Jedan od središnjih dijelova svečane sjednice bila je dodjela javnih priznanja Grada Makarske pojedincima koji su svojim dugogodišnjim radom, stvaralaštvom i društvenim angažmanom pridonijeli razvoju grada i očuvanju njegova identiteta.

Ovogodišnja Nagrada Grada Makarske posthumno je dodijeljena književniku i gastronomu Veljku Barbieriju, čiji je književni i kulturni rad ostavio prepoznatljiv trag u hrvatskoj javnosti. Počasnim građaninom Makarske proglašen je Josip Tomasović, nastavnik Glazbene kulture u Osnovnoj školi oca Petra Perice te osnivač i voditelj Dječje klape "Biokovo". Njegov dugogodišnji pedagoški i glazbeni angažman obilježio je odrastanje brojnih mladih Makarana. Plakete "Grb Grada Makarske" dodijeljene su dvojici zaslužnih pojedinaca. Među laureatima je Božo Škarica, dugogodišnji kapelnik Gradske glazbe Makarska, koji je svojim djelovanjem pridonio očuvanju bogate glazbene tradicije grada.

Isto priznanje dobio je Vedran Ribarević, dugogodišnji turistički djelatnik i novinar, za svoj doprinos lokalnoj zajednici. Dodjelom ovih priznanja Grad je istaknuo važnost ljudi koji su desetljećima pridonosili Makarskoj kroz književnost, glazbu, obrazovanje, novinarstvo i turizam.

Milanović upozorio na pretjeranu ovisnost o turizmu: "Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo"

Posebnu pozornost izazvao je govor predsjednika Republike, koji se osvrnuo na prirodne ljepote Makarske, njezin položaj pod Biokovom i važnost očuvanja prostora. Milanović je govorio o mjestima koja čovjek pamti po njihovim jedinstvenim vizurama, prisjetivši se pritom i prvog dolaska u New York. Makarsku je izdvojio kao grad čiji krajolik ostavlja poseban dojam, istaknuvši Biokovo kao jednu od njegovih najvećih vrijednosti.

Naglasio je da je priroda ono što ovo područje čini posebnim te upozorio da se prirodne ljepote ne smiju uzimati zdravo za gotovo. Predsjednik se posebno osvrnuo na gospodarsku ovisnost Hrvatske o turizmu.

"Od turizma živimo puno i previše. Previše smo se naslonili na turizam", upozorio je. Istaknuo je da ljudi iz Hrvatske i drugih europskih zemalja dolaze na Makarsku rivijeru upravo zbog mora, sunca i Biokova te da je očuvanje tih vrijednosti presudno za budućnost.

"Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo", poručio je Milanović, upozoravajući na posljedice razvoja koji ne vodi dovoljno računa o prirodnim resursima. Njegove poruke nadovezale su se na dugogodišnje rasprave o pretjeranoj izgradnji, turističkom pritisku i potrebi održivog razvoja obalnih gradova. Okupljenima se obratila i ministrica Vučković, koja je uputila čestitke građanima Makarske te naglasila važnost suradnje lokalne i državne vlasti u provedbi razvojnih projekata.

"Vlada će uvijek biti tu za vas", poručila je ministrica. Njezin govor bio je usmjeren na važnost podrške razvoju lokalnih zajednica i nastavak suradnje na projektima od interesa za Makarsku i njezine stanovnike.

Šošić: "Drago mi je da se ne slažemo u svemu, ali svi zajedno volimo Makarsku"

Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana u svom je obraćanju istaknuo da je ravnomjerni razvoj temelj županijskih politika.

Naglasio je kako razvojne projekte treba promatrati prije svega kroz njihov doprinos kvaliteti života ljudi. "U središtu svih naših politika je ravnomjerni razvoj. Županiju usmjeravamo prema građanima jer je čovjek u središtu svega", poručio je Šošić.

Podsjetio je na ulaganja koja su na području Makarske realizirana uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, izdvojivši projekt Biokovka i energetsku obnovu srednje škole.

Govorio je i o županijskim ulaganjima u obrazovanje, učenike, studente i obitelji te naglasio kako takve investicije pridonose dugoročnoj održivosti lokalnih zajednica. Posebnu je poruku uputio gradskim vlastima, ističući važnost zajedništva unatoč političkim razlikama.

"Drago mi je da se ne slažemo u svemu, ali se slažemo da je ovo važan grad i da ga svi zajedno volimo. To je najvažnije", zaključio je Šošić. Svečanu sjednicu obilježio je i glazbeni trenutak koji je privukao posebnu pozornost okupljenih.

Tijekom svojeg prigodnog govora Paunović je iznenadio uzvanike, uzeo trubu i zasvirao uz klavirsku pratnju Petre Šošić. Izvedena je skladba "Orientale" skladatelja Josepha Édouarda Barata, a gradonačelnik je glazbenim nastupom završio svoje obraćanje.

Nesvakidašnja scena imala je i osobnu dimenziju. Paunović je, naime, svojedobno bio član Gradske glazbe Makarska, pa je svojim nastupom podsjetio na vlastitu povezanost s glazbenom tradicijom grada. Pred predsjednikom Republike, ministricom, predstavnicima Županije i ostalim uzvanicima tako je pokazao i svoju glazbenu stranu, što je bio jedan od najupečatljivijih trenutaka ovogodišnje svečanosti.

Paunović prije svečane sjednice: "Ovu godinu volim nazvati godinom isporuke"

Prije početka svečane sjednice gradonačelnik Paunović dao je izjavu okupljenim predstavnicima medija. Govorio je o najvažnijim projektima, rezultatima gradske uprave, zaustavljanju pretjerane izgradnje te problemima koji godinama opterećuju Makarsku.

Posebno je izdvojio 2026. godinu kao razdoblje u kojem su se počeli ostvarivati brojni ranije pripremljeni projekti.

"Jako puno stvari je napravljeno. Ovu 2026. godinu volim nazvati godinom isporuke jer su mnogi projekti pripremljeni", rekao je gradonačelnik. Kao jedan od najvećih završenih projekata naveo je uređenje Peškere, u koje je uloženo približno 7,5 milijuna eura, uz mogućnost da konačni iznos bude bliži osam milijuna.

Prema njegovim riječima, riječ je o projektu koji je značajno promijenio grad i njegovu turističku ponudu. "To je projekt koji je redefinirao makarski turizam i općenito situaciju u gradu Makarskoj", istaknuo je.

"Svako dijete u Makarskoj sada ima svoje mjesto u vrtiću"

Osim Peškere, gradonačelnik je naglasio ulaganja u predškolski odgoj. Podsjetio je da su tijekom njegova mandata završena dva dječja vrtića. Prvi je dovršen krajem 2022. odnosno početkom 2023. godine, dok je drugi nedavno otvoren.

"Svako dijete u Makarskoj, prema državnom pedagoškom standardu, sada ima svoje mjesto u vrtiću", kazao je. Treći veliki projekt koji je izdvojio odnosi se na buduću podružnicu Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači".

Radovi su započeli, a gradonačelnik očekuje da bi projekt mogao biti dovršen za približno šest mjeseci.

Posebno je naglasio suradnju Grada Makarske, svih općina Makarskog primorja, države i Crkve, koja je osigurala prostor. Riječ je o projektu kojim će se djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima omogućiti pristup socijalnim uslugama na području Makarske rivijere.

"Napravili smo projekt koji je zaista bio potreban gradu Makarskoj i ovdje će biti dostupno nekoliko različitih socijalnih usluga našim građanima na cijeloj rivijeri", pojasnio je. Uz ove projekte, podsjetio je i na program Zlatni kišobran, kojim se osiguravaju pogodnosti starijim građanima, te na završene dijelove uređenja Kotiške ulice.

"Zaustavili smo betonizaciju, ali još osjećamo posljedice starog prostornog plana"

Govoreći o prostornom razvoju Makarske, gradonačelnik se posebno osvrnuo na pretjeranu izgradnju koja je tijekom proteklih desetljeća značajno opteretila grad.

Prema njegovim riječima, restriktivnijim prostornim planom donesenim krajem 2023. godine zaustavljen je dotadašnji model izgradnje višestambenih objekata. "Mi smo prostornim planom, koji smo napravili zaista restriktivnijim, zaustavili betonizaciju. Još uvijek osjećamo određene posljedice prijašnjeg plana jer, kada nešto zaustavite, potrebne su tri do četiri godine da se iscrpe sve dozvole izdane prema starom prostornom planu", objasnio je.

Istaknuo je da se promjene već mogu primijetiti u broju zahtjeva za građevinske dozvole.

Prema podacima koje je iznio, ove je godine podneseno četrdesetak zahtjeva, dok ih je ranijih godina bilo između 300 i 400 za višestambenu izgradnju. "Mi smo to u potpunosti izbacili iz prostornog plana. Vi sada u Makarskoj uopće ne možete zatražiti dozvolu za višestambenu zgradu", rekao je.

Gradonačelnik je najavio i nastavak izrade novog prostornog plana, za koji je provedena javna nabava i odabran izrađivač. U idućim mjesecima planira se izrada stručnih podloga, uključujući sociološku podlogu, kako bi budući razvoj Makarske bio prilagođen stvarnim potrebama stanovništva.

Kritizirao državu: "Da nas nisu vraćali, danas bismo imali puno manju izgrađenost"

Paunović se osvrnuo i na poteškoće s kojima se Grad suočavao tijekom postupka donošenja restriktivnijeg prostornog plana. Ustvrdio je da je zbog primjedbi nadležnog ministarstva izgubljeno približno devet mjeseci, a u tom su razdoblju podneseni brojni novi zahtjevi za gradnju prema starim pravilima.

"Da je prihvaćen prvi prijedlog prostornog plana i da nas nisu vraćali zbog različitih primjedbi, danas bismo imali puno manju izgrađenost nego što imamo", ustvrdio je.

Naglasio je da je Makarska među prvim gradovima provela studiju turističkog nosivog kapaciteta, koja je pokazala da je gradska infrastruktura preopterećena. Smatra da lokalne vlasti trebaju dobiti više mogućnosti za upravljanje vlastitim prostorom, osobito kada je riječ o gradovima koji se suočavaju s velikim turističkim pritiskom. Jedna od tema izjave medijima bila je i mogućnost zabrane turističkog iznajmljivanja u stambenim zgradama, što se posljednjih dana ponovno aktualiziralo kroz inicijativu iz Dubrovnika.

Paunović je rekao da Makarska već tri godine zagovara takav pristup te je podržao dubrovačku inicijativu. "Mi to govorimo već tri godine. Drago mi je da i Dubrovnik sada ide u tom smjeru. Ja se u potpunosti slažem", poručio je. Istaknuo je kako je važno razlikovati male obiteljske iznajmljivače, koji iznajmljuju dio vlastite kuće, od turističkog iznajmljivanja stanova u višestambenim zgradama. "Stambene zgrade su za stanovanje, a ne za iznajmljivanje. Postoji ogroman lobi koji ne želi da se to dogodi jer su porezne stope za one koji iznajmljuju u stambenim zgradama izuzetno niske", rekao je. Prema njegovu mišljenju, takva zabrana zapravo bi zaštitila tradicionalne male iznajmljivače na kojima se desetljećima razvijao makarski turizam. Podsjetio je kako je Grad još 2023. godine javno zagovarao takvu promjenu, ali prijedlog tada nije naišao na dovoljno razumijevanja.

O zabrani noćne prodaje alkohola: "Mjera nije zaživjela kako smo očekivali"

Na pitanje Dalmacije Danas o iskustvima Makarske s ograničavanjem noćne prodaje alkohola, posebno u usporedbi sa Splitom, gradonačelnik je priznao da mjera nije ostvarila očekivane rezultate. "Mi smo proveli tu mjeru prije Splita. Međutim, ona nije zaživjela u onoj mjeri u kojoj smo očekivali", kazao je. Objasnio je da je Makarska tražila mogućnost zoniranja ograničenja, odnosno da se zabrana prodaje alkohola može odnositi samo na staru povijesnu jezgru grada. Time bi se, smatra, zaštitilo stanovnike povijesne jezgre, ali i ugostitelje, dok bi prodaja alkohola u trgovinama u drugim dijelovima grada ostala dopuštena. "Tražili smo da možemo samo u starom centru grada, staroj povijesnoj jezgri, zabraniti prodaju alkohola i na taj način zaštititi ugostiteljstvo, a da u ostalim dijelovima grada, gdje su trgovački centri i slično, dopustimo prodaju. Međutim, ni tu primjedbu nisu uvažili", rekao je.

Dodao je kako bi država morala učinkovitije reagirati na prijedloge gradova i općina te omogućiti lokalnim vlastima da samostalnije rješavaju probleme koji su specifični za njihovo područje. "Država bi trebala biti korektiv i lider, a ne da gradovi i općine prvi uočavaju komunalne probleme, daju prijedloge za izmjene zakona i onda te izmjene ne idu u smjeru koji nam je potreban", ustvrdio je.

Na pitanje o mogućnostima proširenja pojedinih zdravstvenih sadržaja u Makarskoj, gradonačelnik je rekao da nema novih konkretnih informacija, ali je izrazio nezadovoljstvo stanjem dijela ustanova koje su u nadležnosti Županije. Spomenuo je Dom zdravlja, domove za starije i srednju školu te ocijenio da pojedini sadržaji nisu na razini koju bi građani Makarske trebali imati. Podsjetio je da je Grad Županiji ponudio sufinanciranje preseljenja dijela djelatnosti u prostor Doma zdravlja kako bi se oslobodili dodatni kapaciteti. Naglasio je kako Grad podržava projekte koji bi povećali dostupnost zdravstvenih usluga, ali da za dio planiranih zahvata nema dovoljno konkretnih informacija.

Makarska pred izazovom: Kako nastaviti razvoj, a sačuvati grad za njegove stanovnike?

Ovogodišnja svečana sjednica Gradskog vijeća Makarske protekla je u znaku velikih razvojnih projekata, priznanja zaslužnim građanima, poruka zajedništva i upozorenja o budućnosti grada. Dok je predsjednik Republike istaknuo važnost očuvanja Biokova, prirodnih vrijednosti i smanjenja gospodarske ovisnosti o turizmu, gradonačelnik je prije sjednice upozorio na potrebu daljnjeg ograničavanja pretjerane izgradnje i učinkovitijeg upravljanja turističkim smještajem.

Predstavnici državne i županijske vlasti naglasili su spremnost na suradnju i nastavak ulaganja u projekte koji bi trebali unaprijediti kvalitetu života stanovnika. U središtu svečanosti bili su i ovogodišnji laureati, čiji rad svjedoči o važnosti kulture, obrazovanja, glazbene tradicije, književnosti i društvenog angažmana za identitet Makarske.