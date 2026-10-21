VELIKA STVAR ZA SINJ Povijesna zgrada dobiva potpuno novo lice: U projekt vrijedan gotovo dva milijuna eura stižu laboratoriji i fakultet

Danas su započeli radovi na obnovi povijesne zgrade „Štalija“ u sinjskom naselju Bazana, u kojoj će biti uređen Inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu – buduća sveučilišna zgrada u Sinju. Početak radova obilježen je polaganjem kamena temeljca, koji su položili zamjenik gradonačelnika Grada Sinja Denis Bobeta i v. d. dekan Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš. Kamen temeljac blagoslovio je fra Antonio Mravak, župnik sinjske bazilike.

Svečanosti su nazočili i v. d. prodekana za znanost, razvoj i poslovanje prof. dr. sc. Frane Strikić te v. d. prodekana za nastavu, studente i kvalitetu izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak, pročelnicaUpravnog odjela za gospodarski razvoj, fondove Europske unije i javnu nabavu Ana Cvitković , direktori gradskih javnih poduzeća, predstavnici konzervatorskog zavoda, izvođača radova i stručnog nadzora.

Zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta izrazio je žaljenje što gradonačelnik Miro Bulj nije mogao nazočiti svečanosti. Istaknuo je da je gradonačelnik Bulj začetnik ideje da se upravo u Štaliji uredi buduća sveučilišna zgrada i Inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu.

Razgovori o razvoju sveučilišnih studija u Sinju započeli su 2021. godine u srpnju, a važan sastanak gradonačelnika Mira Bulja i tadašnjeg rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragana Ljutića održan je u Sinju. Tada se o razgovaralo ojačanju suradnje Grada i Sveučilišta, razvoju studija poljoprivrede i budućem Inovacijskom centru. U siječnju 2022. Bulj i Ljutić potpisali su sporazum o suradnji na izvođenju sveučilišnog studija „Mediteranska poljoprivreda“ u Sinju. Grad Sinj dobio je 2025., dozvolu za obnovu Štalije i osigurao europsko sufinanciranje projekta u okviru ITU mehanizma.

Govoreći o suradnji između Sveučilišta u Splitu I Grada Sinja zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta je istaknuo kako je Grad Sveučilištu odmah na početku suradnje osigurao i zemljište za pokušalište i terensku nastavu u Glavicama, površine veće od 13.000 četvornih metara te istaknuo kako su ondje već zasađeni usjevi, a prvi rezultati već au vidljivi na terenu.

"U budućem centru provodit će se laboratorijske analize koje će pomoći u odabiru kvalitetnog sjemena i unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Pozivam mlade da upisuju studij Mediteranske poljoprivrede. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi projekta, a izvođačima i stručnom nadzoru želim uspješan rad. Ovaj projekt važan je za budućnost Sinja i Cetinske krajine, a posebno za mlade koji će ovdje imati priliku obrazovati se i razvijati svoja znanja. ", rekao je Bobeta.

Zahvalio je bivšem rektoru Draganu Ljutiću i sadašnjem rektoru prof. dr. sc. Nikoli Koceić-Bilanu na podršci razvoju sveučilišnog obrazovanja u Sinju.

v.d. dekan Mario Bjeliš govorio je o sve većoj ulozi digitalnih tehnologija u poljoprivredi.

"Digitalni alati sve su prisutniji u poljoprivredi, kao i u drugim područjima života. Njihova primjena može unaprijediti produktivnost i omogućiti preciznije i učinkovitije obavljanje različitih poljoprivrednih poslova. Sateliti i dronovi omogućuju analizu, mjerenje i praćenje usjeva, dok suvremeni strojevi pridonose preciznijoj sadnji, primjeni sredstava i obavljanju drugih poljoprivrednih poslova. Takve tehnologije mogu povećati produktivnost i olakšati rad na teško pristupačnim područjima, primjerice u maslinicima. U centru će se provoditi znanstvena istraživanja te razvijati i primjenjivati metode i alati koji mogu pomoći poljoprivrednicima u svakodnevnom radu", istaknuo je dekan Bjeliš.

U obnovljenoj zgradi bit će uređeni dva laboratorija, tri kabineta, učionica, IT praktikum i co-working prostor. Agromediteranski fakultet Sveučilišta u Splitu ondje će izvoditi studijske programe „Mediteranska poljoprivreda“ i „Agronomija Mediterana“. Centar će povezivati sveučilišnu nastavu i istraživanja s potrebama poljoprivrednika, poduzetnika i gospodarstva Cetinske krajine te mladima omogućiti studiranje u Sinju.

Štalija i prostor oko nje svjedoče o dugoj povijesti Sinja. Na tom se mjestu još u 18. stoljeću nalazila bazana, postaja za odmor, zaklon i trgovinu na karavanskom putu koji je povezivao Bosnu i Split. U 19. stoljeću prostor je dobio vojnu namjenu, a Štalija je postala dio sklopa za potrebe konjaničkih strijelaca. Obnovom će se sačuvati zaštićena povijesna građevina i njezina arhitektonska vrijednost te joj dati novu namjenu važnu za budući razvoj grada i Cetinske krajine.

Radove izvodi tvrtka Prolux d.o.o. iz Splita. Vrijednost ugovora iznosi 1.549.346,73 eura bez PDV-a, odnosno 1.936.683,41 euro s PDV-om, a predviđeni rok izvođenja je 12 mjeseci. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u okviru ITU poziva „Revitalizacija brownfield lokacija u Urbanoj aglomeraciji Split“.