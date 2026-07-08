Velika šteta nakon nevremena kod Sinja: Grad poziva poljoprivrednike da prijave posljedice tuče

Grad Sinj obavještava poljoprivredne proizvođače s područja grada da je u tijeku zaprimanje prijava štete nastale uslijed tuče koja je 30. lipnja 2026. godine zahvatila pojedina područja Grada Sinja, a posebno naselja Lučane i Suhač.

Štetu u poljoprivredi, sukladno članku 10. Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda, mogu prijaviti isključivo registrirani poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika.

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Prijava štete mora sadržavati:

MIBPG broj poljoprivrednog proizvođača,

poljoprivrednog proizvođača, ARKOD oznaku površine za koju se prijavljuje šteta ili broj katastarske čestice.

Prijave se podnose na propisanom obrascu Obrazac PN, koji je potrebno ispuniti i dostaviti u Pisarnicu Grada Sinja.

Grad poziva sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu da svoje prijave podnesu u predviđenom roku kako bi se mogla evidentirati nastala šteta.