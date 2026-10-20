Velika sportska večer u Splitu: Rudić, Bebić i Kovačević okupili publiku, odana počast Ivanu Gudelju

Hrvatski dom u Splitu večeras je bio mjesto susreta velikana hrvatskog vaterpola. Ratko Rudić, Milivoj Bebić i Neven Kovačević sudjelovali su u edukativnom programu „Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu“, koji je okupio ljubitelje sporta i sve one koji su željeli čuti iskustva ljudi čije su karijere obilježile hrvatski i svjetski vaterpolo.

Događaj je organizirala udruga Humane zvijezde Splita u sklopu četvrtog izdanja Kulturnog ljeta na Mertojaku, u suradnji s Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom.

Središnji dio večeri bio je posvećen sportskom putu, izazovima i iskustvima trojice istaknutih vaterpolskih imena, koji su tijekom svojih karijera ostvarili zapažene rezultate i ostavili dubok trag u sportu.

Među najavljenim sudionicima bio je i aktualni izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak, no zbog reprezentativnih obveza i priprema koje se održavaju u Zagrebu nije mogao osobno sudjelovati u programu.

Ipak, nije propustio priliku pridružiti se događaju barem na daljinu pa se okupljenima obratio videoporukom.

Program je vodila Mariola Milardović Perić, dok je razgovor sa sportskim velikanima moderirao sportski novinar Tomislav Gabelić.

Za glazbeni dio večeri pobrinule su se muška i mješovita klapa KUDŽ-a „Filip Dević“.

Poseban trenutak večeri posvećen Ivanu Gudelju

Emotivan dio programa bio je posvećen uspomeni na legendarnog Hajdukova nogometaša Ivana Gudelja, koji je bio idejni začetnik ovog edukativnog projekta.

Gudeljeva zamisao bila je na jednom mjestu povezati vrhunske sportaše, trenere, sportske djelatnike i mlade koji tek grade svoj sportski put, kako bi kroz razgovore i razmjenu iskustava učili od onih koji su ostvarili najveće uspjehe.

Tijekom prethodnih izdanja programa sudjelovala su brojna poznata sportska imena, među kojima su Zvonimir Boban, Igor Tudor, Matjaž Kek, Vahid Halilhodžić i Lino Červar.

Večerašnje okupljanje tako je bilo i prilika da se oda počast Gudeljevu doprinosu ovom projektu te nastavi ideja koju je pokrenuo.

Filmska priča o Ratku Rudiću

U sklopu večerašnjeg programa predviđeno je i prikazivanje dokumentarnog filma „Dogodio se“, redatelja Dejana Aćimovića, posvećenog Ratku Rudiću, jednom od najtrofejnijih vaterpolskih trenera u povijesti.

Film donosi priču o njegovu životnom i sportskom putu te karijeri tijekom koje je ostvario iznimne uspjehe na najvećim međunarodnim natjecanjima.

Susret u Hrvatskom domu još je jednom povezao različite generacije sportaša i ljubitelja sporta, podsjećajući na važnost prenošenja znanja i iskustva onima koji tek kreću putem prema vrhunskim rezultatima.