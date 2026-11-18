18.11.1928. - Važni izbori u Splitu

Prije točno 98 godina, 18. studenoga 1928., Split je bio poprište jedne od najzanimljivijih izbornih bitaka svoje međuratne povijesti. Na izbore je izašlo gotovo sedam tisuća građana, natjecalo se čak 11 lista, a politička atmosfera bila je toliko napeta da su rezultati nadilazili pitanje tko će upravljati gradskim ulicama, vodovodom ili komunalnim poslovima.

Izbori su održani u iznimno turbulentnoj godini, nakon atentata na hrvatske zastupnike u beogradskoj Narodnoj skupštini i smrti Stjepana Radića. Split je birao novu vlast, ali je istodobno odlučivao o političkom smjeru grada u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Najveće iznenađenje nije bilo samo tko je pobijedio, nego koliko je kratko nova vlast potrajala.

Zašto su Splićani ponovno morali na izbore?

Politička kriza koja je zahvatila cijelu državu snažno se osjećala i u Splitu. Nakon što je 20. lipnja 1928. u Narodnoj skupštini u Beogradu izveden atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke, uslijedili su prosvjedi i duboke političke podjele. Stjepan Radić preminuo je 8. kolovoza od posljedica ranjavanja.

Tadašnje splitsko Općinsko vijeće odbilo je sudjelovati u proslavi Vidovdana, što je izazvalo reakciju državnih vlasti. Veliki župan Ivo Perović 2. srpnja raspustio je Vijeće, a upravljanje gradom povjerio vladinu povjereniku Petru Bonettiju.

Time je otvoren put novim izborima, koji su zakazani za 18. studenoga.

U gradu su se sukobljavale različite političke vizije. Jedni su tražili snažnije isticanje hrvatskih nacionalnih prava, drugi su naglašavali komunalni razvoj i gospodarski napredak, dok su radničke skupine u prvi plan stavljale socijalna pitanja.

Čak 11 izbornih lista, a odaziv gotovo 70 posto!

Prema povijesnim podacima, na području tadašnje splitske općine bilo je 10.325 upisanih birača, od kojih je 6.963 izašlo na izbore, odnosno 67,44 posto.

Važno je naglasiti da je tadašnja splitska općina obuhvaćala i okolna naselja, a ne samo uže gradsko područje.

Biralo se 41 općinskog vijećnika, a među kandidatima su bili predstavnici Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske federalističke seljačke stranke, Samostalne demokratske stranke, radničkih organizacija, radikala, ali i različitih nezavisnih i gospodarskih lista.

Predizborna kampanja vodila se preko novina, političkih proglasa i javnih skupova. Nije nedostajalo međusobnih optužbi, oštrih govora ni policijskih intervencija na pojedinim okupljanjima.

Zanimljivo je da su se u kampanji pojavljivale i teme koje zvuče vrlo suvremeno: stambena izgradnja, porezna opterećenja, bolnička skrb, položaj radnika i siromašnih građana te razvoj gradske infrastrukture.

Tko je pobijedio? Tartaglia nije uspio zadržati vlast

Najviše glasova osvojila je Hrvatska seljačka stranka (HSS), čiju je listu predvodio liječnik dr. Josip Berković. Dobila je 1.584 glasa i deset vijećničkih mjesta.

Drugi po broju glasova bio je Republikanski savez radnika i seljaka, koji je osvojio 1.249 glasova i sedam mandata. Slijedila je Hrvatska federalistička seljačka stranka Ante Trumbića s 1.149 glasova i također sedam mandata.

Posebno je zanimljiv rezultat dotadašnjeg načelnika Ive Tartaglie, koji je tijekom deset godina upravljanja Splitom ostavio dubok trag u modernizaciji grada.

Za njegova mandata razvijali su se električna rasvjeta, javni gradski prijevoz, vodovodna i kanalizacijska mreža, ceste te brojne gradske ustanove. Međutim, politička atmosfera 1928. više nije bila ista.

Tartaglijina lista osvojila je 1.093 glasa i osam vijećničkih mandata, što nije bilo dovoljno da on ponovno preuzme vodstvo splitske općine.

Split je dobio novog načelnika, ali samo nakratko

Novo Općinsko vijeće konstituirano je 25. studenoga 1928., samo tjedan dana nakon izbora.

Za novog splitskog načelnika izabran je Josip Berković, a općinsku upravu sastavili su predstavnici HSS-a, federalista i demokrata.

Berković je u nastupnom govoru istaknuo političku važnost izborne pobjede te poručio da će se nova uprava zauzimati za interese Splita i njegovih građana.

Činilo se da grad ulazi u novo političko razdoblje.

Međutim, 6. siječnja 1929. kralj Aleksandar Karađorđević uveo je diktaturu, ukinuo dotadašnji ustavni poredak i raspustio izabrana predstavnička tijela.

Time je prestao mandat i splitskoj općinskoj upravi koja je bila izabrana tek nekoliko tjedana prije.

Berković je na čelu Splita proveo svega šest tjedana.

Izbori koji su ostali zapisani u povijesti Splita

Općinski izbori iz studenoga 1928. predstavljaju važnu epizodu u povijesti političkog života Splita.

U međuratnom razdoblju, između 1918. i 1941. godine, u Splitu su održani samo dvoje redovnih općinskih izbora, 1926. i 1928. Nakon uvođenja diktature gradska vlast više se nije birala na isti način, nego su je imenovale više državne vlasti.

Sudbina izbora održanih prije 98 godina pokazuje koliko su tadašnji politički odnosi bili nestabilni i koliko je lokalna samouprava ovisila o odlukama državnog vrha.

Gotovo sedam tisuća birača, 11 izbornih lista, 41 vijećničko mjesto i samo šest tjedana izabrane uprave – brojke su to koje i danas svjedoče o jednom od najdramatičnijih političkih razdoblja splitske povijesti.