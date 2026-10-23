VELIKA SELIDBA SPLITSKOG PROMETA! Autobusi odlaze iz Kopilice, na Dračevcu se planira golema baza za 200 vozila

Splitski javni prijevoznik Promet priprema preseljenje svoje autobusne baze iz Kopilice na Dračevac. Novi kompleks prostirat će se na približno 32.000 četvornih metara, a u njemu bi trebalo biti mjesta za oko 200 autobusa. Za izradu projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 200.000 eura bez PDV-a pristigla je samo jedna ponuda. Ako sve bude išlo prema planu, građevinska dozvola mogla bi biti ishođena do kraja 2027. godine, a gradnja započeti tijekom 2028.

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata povezanih s javnim gradskim prijevozom u Splitu ulazi u novu fazu pripreme. Riječ je o preseljenju autobusne baze gradskog prijevoznika Promet iz Kopilice na Dračevac, čime bi se dugoročno trebali poboljšati uvjeti za održavanje, parkiranje i upravljanje autobusnim voznim parkom.

Prema informacijama objavljenima u postupku javne nabave, procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 200.000 eura bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda istekao je 20. listopada, a pristigla je jedna ponuda, čija je vrijednost niža od procijenjenog iznosa nabave.

To, međutim, još ne znači da je ugovor sklopljen. Slijede pregled i ocjena ponude te odgovarajuća odluka naručitelja.

Na Dračevcu prostor za 200 autobusa, uključujući zglobne i električne

Nova autobusna baza trebala bi zauzimati površinu od približno 32.000 četvornih metara, odnosno oko 3,2 hektara.

Kompleks je zamišljen kao dugoročno infrastrukturno rješenje za potrebe Prometa, čiji vozni park uključuje različite kategorije autobusa, od standardnih gradskih do zglobnih vozila.

Posebno je važno planiranje infrastrukture za električne autobuse, čiji će udio u javnom prijevozu u budućnosti rasti.

Za takva vozila nije dovoljno osigurati samo parkirališni prostor. Potrebni su odgovarajući elektroenergetski priključci, punionice, sustavi upravljanja punjenjem i sigurnosna infrastruktura.

Buduća baza zato bi trebala biti projektirana tako da može pratiti tehnološke promjene u javnom gradskom prijevozu tijekom sljedećih desetljeća.

Uz smještaj autobusa, funkcionalna baza mora omogućiti njihovo redovito servisiranje, pranje, održavanje i svakodnevnu pripremu za izlazak na gradske i prigradske linije.

Što će biti s Kopilicom? Oslobađa se iznimno vrijedan gradski prostor

Preseljenje Prometa ne bi bilo važno samo za javni prijevoz. Moglo bi otvoriti i novu urbanističku perspektivu Kopilice, jednog od prostora s velikim razvojnim potencijalom u Splitu.

Postojeća autobusna baza zauzima zemljište u dijelu grada koji se već godinama spominje u kontekstu prometnog i urbanističkog preustroja.

Njezinim eventualnim oslobađanjem otvorila bi se mogućnost drukčijeg korištenja prostora, od javnih i prometnih sadržaja do drugih namjena koje bi morale biti usklađene s prostornoplanskom dokumentacijom.

Ipak, preseljenje autobusne baze samo po sebi ne znači da je već odlučeno što će se graditi na njezinu sadašnjem mjestu.

Za takvu odluku bit će ključni budući urbanistički planovi, imovinskopravni odnosi, potrebe grada i prometna povezanost čitavog područja.

Upravo zato pitanje Kopilice moglo bi postati jednako važno kao i sama gradnja nove baze na Dračevcu.

Gradnja bi mogla početi 2028., ali prije toga slijedi dug put

Prema zasad iznesenoj dinamici, cilj je ishoditi građevinsku dozvolu do kraja 2027. godine.

To bi omogućilo početak gradnje tijekom 2028., pod uvjetom da se na vrijeme riješe projektna, administrativna i financijska pitanja.

Pritom valja razlikovati sadašnjih 200.000 eura procijenjenih za projektnu dokumentaciju od ukupne vrijednosti buduće investicije.

Izgradnja kompleksa za približno 200 autobusa, zajedno s pratećim objektima, prometnicama, komunalnom i energetskom infrastrukturom, mogla bi zahtijevati ulaganje od više desetaka milijuna eura.

Konačan iznos bit će moguće pouzdanije procijeniti nakon izrade projektne dokumentacije i troškovnika.

Važno je i pitanje financiranja, odnosno hoće li se projekt oslanjati na gradska sredstva, kreditne aranžmane, nacionalne programe ili dostupne europske fondove.

Hoće li nova baza promijeniti i autobusne linije?

Nova lokacija mogla bi utjecati na svakodnevnu organizaciju javnog prijevoza.

Naime, autobusi koji završavaju vožnju ili tek kreću na liniju moraju prijeći određenu udaljenost između baze i početnog odnosno završnog stajališta.

Takve vožnje bez putnika predstavljaju operativni trošak, troše gorivo ili električnu energiju te utječu na raspoloživost vozila i vozača.

Preseljenje baze na Dračevac zato će zahtijevati pažljivo planiranje izlazaka autobusa na linije, njihovih povrataka i povezivanja s glavnim prometnim pravcima.

Posebno će važna biti kvaliteta cestovnih priključaka na novu bazu kako velik broj autobusa u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima ne bi stvarao dodatna prometna opterećenja.

Sama selidba ne znači automatski promjenu mreže linija, ali otvara prostor za njezinu buduću optimizaciju.

Dva velika pitanja: Kada se Promet doista seli i što Split dobiva zauzvrat?

Pred Splitom je projekt koji bi mogao imati dugoročan utjecaj na javni prijevoz i razvoj grada.

Nova baza na Dračevcu trebala bi osigurati suvremenije uvjete za vozni park, osobito u kontekstu postupne elektrifikacije autobusa.

Istodobno bi se u Kopilici mogao osloboditi prostor čija će buduća namjena biti važna za urbanistički razvoj Splita.

No između projektiranja i stvarnog preseljenja još je mnogo koraka: od građevinske dozvole i osiguravanja novca do javne nabave radova, gradnje i opremanja kompleksa.

Za građane je stoga ključno pitanje ne samo kada će Promet napustiti Kopilicu nego i hoće li nova investicija donijeti učinkovitiji, pouzdaniji i kvalitetniji javni prijevoz.