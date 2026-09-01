Velika rekonstrukcija Bačvica koštat će 12 milijuna eura. Dorčić: "Vraćamo ih na tvorničke postavke"

Projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice vrijedan je oko 12 milijuna eura, a početak radova i dalje se planira tijekom iduće godine. Nakon što je lokacijska dozvola postala pravomoćna, istodobno su pokrenuta dva procesa koja bi trebala otvoriti put prema realizaciji projekta - postupak vezan uz koncesiju na pomorskom dobru te priprema dokumentacije za građevinske dozvole.

Potvrdila je to za Dalmaciju Danas splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, koja kaže da se konkretni pomaci očekuju već tijekom iduća dva mjeseca.

"To je jedan od ključnih koraka prema početku rekonstrukcije Bačvica. Gradska tvrtka Žnjan sada pokreće inicijativu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji za postupak dodjele koncesije na pomorskom dobru, a istodobno pripremamo dokumentaciju za građevinske dozvole za pojedine faze projekta. Oba procesa su već u tijeku i u iduća dva mjeseca očekujemo konkretne pomake. Nakon toga slijedi izbor izvođača i priprema za početak radova", kazala nam je Dorčić.

Početak radova tijekom iduće godine

Projekt je javnosti predstavljen u siječnju, kada je najavljeno da bi radovi trebali početi tijekom iduće godine. Taj se rok, tvrdi dogradonačelnica, zasad ne mijenja.

"Kada smo u siječnju predstavili projekt, najavili smo početak radova tijekom iduće godine i toga se plana držimo. Projekt je od početka pripreman sa svim uključenim stranama i postoji suglasnost da se sadašnje stanje Bačvica mora značajno unaprijediti", navodi.

Projekt je podijeljen u faze kako bi se, pojašnjava, svaka od njih mogla pravodobno pripremiti i financirati. Iako kod projekta ovakvih razmjera uvijek postoji mogućnost pojave tehničkih ili proceduralnih pitanja, Dorčić kaže kako trenutačno ne postoji prepreka zbog koje bi se planirani početak radova morao odgoditi.

Vrijednost projekta oko 12 milijuna eura

A riječ je o velikoj investiciji. Procijenjena vrijednost cjelokupne rekonstrukcije iznosi oko 12 milijuna eura.

"Računamo na vlastita sredstva, ali i na druge izvore financiranja koji su dostupni za projekte ovog tipa, prvenstveno za financiranje uređenja i postava Hrvatskog pomorskog muzeja", otkrila je Dorčić za Dalmaciju Danas.

Upravo bi Hrvatski pomorski muzej trebao biti jedna od najvećih promjena u budućem kompleksu. Planirano je njegovo preseljenje u prostor koji je nekada bio namijenjen akvariju, gdje bi trebao dobiti i novi postav.

Bačvice vraćaju na "tvorničke postavke"

Ideja rekonstrukcije, kaže Dorčić, nije potpuno promijeniti identitet jednog od najpoznatijih splitskih kupališta, nego upravo suprotno – vratiti mu izvornu funkciju.

"Od početka govorimo da Bačvice želimo vratiti na svojevrsne 'tvorničke postavke'. Vraćamo se izvornom rješenju arhitekata Ante Kuzmanića i Eugena Širole, uz prilagodbe današnjim standardima", kaže.

Uz Pomorski muzej, cilj je kompleksu vratiti naglašenu javnu i društvenu funkciju te osigurati sadržaje koji neće živjeti samo tijekom turističke sezone, nego će građanima biti dostupni cijele godine.

Manje naglaska na noćnom životu

Ugostiteljski i poslovni prostori neće nestati s Bačvica, ali plan je njihov opseg vratiti na mjeru predviđenu izvornim projektom.

Time bi se trebao promijeniti i karakter kompleksa, koji gradska vlast želi više usmjeriti prema dnevnim sadržajima.

"Kada kažemo 'dnevni đir', mislimo upravo na Bačvice kakve Splićani poznaju. Mjesto na koje se dolazi na kupanje, u šetnju, na kavu, druženje ili jednostavno provesti dio dana. Ne želimo da cijeli kompleks bude podređen ugostiteljstvu i noćnim sadržajima", poručuje Dorčić.

"Bačvice moraju ostati otvorene i dostupne svima"

Jedno od ključnih pitanja bit će buduća koncesija na pomorskom dobru. Davatelj koncesije je Splitsko-dalmatinska županija, a riječ je o koncesiji u svrhu rekonstrukcije i gospodarskog korištenja kupališnog kompleksa.

Dorčić naglašava kako će očuvanje javnog karaktera Bačvica biti polazište pri definiranju budućeg modela.

"Bačvice moraju ostati otvorene i dostupne svima i to nam je polazište za budući model koncesije. Naravno da koncesija mora biti financijski održiva, ali ne na štetu javnog karaktera Bačvica", kaže.

Upravo u tom kontekstu Grad vidi i preseljenje Hrvatskog pomorskog muzeja, institucije koja bi u kompleks trebala dovesti sadržaj aktivan tijekom cijele godine.

"Cijeli smisao ovog projekta je vratiti im stari sjaj i ponovno ih učiniti prostorom koji prije svega pripada građanima", zaključila je Dorčić.