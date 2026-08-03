Velika radost u Splitu: Ovaj mladić proslavio je mladu misu, stigla emotivna poruka iz Zagreba

Velika svečanost i posebno ozračje vladali su u nedjelju, 2. kolovoza, u salezijanskoj Župi Marije Pomoćnice Kršćana na Kmanu u Splitu, gdje je don Luka Ivan Grgatović proslavio svoju mladu misu.

Bio je to dan ispunjen radošću i ponosom za cijelu salezijansku obitelj, a osobito za župljane i mlade koji su s don Lukom podijelili ovaj važan trenutak na početku njegova svećeničkog puta. Čestitku mladomisniku uputili su i iz zagrebačke Župe Duha Svetoga – Sveta Mati Slobode, istaknuvši kako je riječ o velikoj milosti, blagoslovu i bogatstvu za sve koji pripadaju salezijanskoj zajednici.

"Dragi naš don Luka, želimo ti od srca obilje Božjeg blagoslova u tvojoj svećeničkoj službi. Vole te i uz tebe su tvoji Jarunčani!", poručili su u emotivnoj objavi. Proslava mlade mise ostat će u posebnom sjećanju don Luki, njegovoj obitelji, prijateljima, župljanima i brojnim mladima koji su ga pratili na putu prema svećeništvu.