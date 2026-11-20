U Mirlović Polju, malom naselju na području Općine Ružić u Dalmatinskoj zagori, svečano je otvoreno novo dječje igralište vrijedno približno 60.000 eura. Riječ je o projektu koji možda nema financijsku veličinu velikih prometnih ili komunalnih investicija, ali za lokalne obitelji i djecu predstavlja značajno poboljšanje svakodnevnog života.

Svečanost je održana 17. studenoga 2026. godine, a otvorenju su nazočili ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, šibensko-kninski župan Paško Rakić te načelnik Općine Ružić Josip Sučić. Projekt je ostvaren uz potporu Ministarstva demografije i useljeništva, koje je osiguralo najveći dio sredstava, dok je preostali iznos financiran iz lokalnih izvora.

Postavljena nova igrala, ljuljačke i sigurnosna podloga

U sklopu projekta provedeni su zemljani i pripremni radovi, a zatim je uređena površina namijenjena dječjoj igri. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti, pa je postavljena antistres podloga koja smanjuje rizik od ozljeda pri padovima, dok su za najmlađe osigurana nova igrala, njihalice i kombinirana ljuljačka.

Uređenje nije ograničeno samo na sprave za najmlađu djecu. Postavljen je i koš za košarku, kao i dva gola za mali nogomet i rukomet, čime je igralište dobilo dodatnu sportsku vrijednost. Uz to su uređena mjesta za odmor s klupama, a cijeli prostor zaštićen je panelnom ogradom koja dodatno doprinosi sigurnosti korištenja.

Radove je izvela tvrtka Grcić Gradnja iz Drniša, a rezultat je prostor namijenjen djeci različitih uzrasta, ali i roditeljima koji ih prate tijekom igre.

Država osigurala gotovo 39 tisuća eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 60.000 eura, a Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je 38.556,93 eura bespovratnih sredstava. Novac je dodijeljen kroz program usmjeren na povećanje dostupnosti kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama, kojim se financira opremanje i uređenje dječjih igrališta.

Prema podacima Šibensko-kninske županije, poziv za dodjelu sredstava objavljen je u ožujku, dok je odluka o financiranju donesena u svibnju ove godine. Načelnik Josip Sučić istaknuo je da se sličan model ulaganja već koristio i za uređenje igrališta uz dječji vrtić u Gradcu, što pokazuje da Općina nastoji postupno poboljšavati sadržaje namijenjene djeci.

Župan: Ovaj kraj teško je stradao u Domovinskom ratu

Župan Paško Rakić tijekom otvorenja posebno je naglasio važnost ulaganja u krajeve koji su pretrpjeli velike posljedice Domovinskog rata. Prema njegovim riječima, stanovnicima Petrovog polja potrebno je pokazati da institucije vode računa o njihovu životnom standardu i razvojnim mogućnostima, a upravo ovakvi projekti mogu biti konkretan doprinos tome.

Ulaganja u dječje sadržaje povezana su i s demografskim izazovima koji su posebno izraženi u dijelovima Dalmatinske zagore. U manjim naseljima često nedostaje javnih prostora za druženje i organiziranu igru, pa novo igralište može postati jedno od važnijih okupljališta lokalnih obitelji.

Ministarstvo najavljuje nastavak potpore manjim sredinama

Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost ravnomjernog razvoja i ulaganja u djecu bez obzira na to žive li u velikim gradovima ili manjim općinama. Naglasio je i da je kroz programe njegova ministarstva u posljednje dvije godine za područje Općine Ružić osigurano više od 144.000 eura, namijenjenih dječjim igralištima, opremanju vrtića te edukativnim, kulturnim i sportskim sadržajima.

Takve investicije možda neće same po sebi zaustaviti iseljavanje ili riješiti sve probleme ruralnih područja, ali mogu pridonijeti stvaranju boljih uvjeta za obitelji. Upravo su škola, vrtić, igralište, prometna povezanost i dostupnost osnovnih usluga među elementima koji određuju kvalitetu života u manjim sredinama.

Malo igralište, veliko značenje za lokalnu zajednicu

U velikim gradovima dječja su igrališta uobičajen dio javne infrastrukture, ali u malim mjestima njihovo uređenje može imati puno veći društveni učinak. Ona postaju mjesta na kojima se susreću roditelji, djeca provode slobodno vrijeme, a susjedi razvijaju svakodnevne kontakte.

Zato novo igralište u Mirlović Polju nije samo još jedan dovršeni komunalni projekt. Ono je i primjer ulaganja koje može potaknuti život u manjim naseljima te pokazati da i djeca iz dalmatinskog zaleđa zaslužuju kvalitetne i sigurne prostore za igru.