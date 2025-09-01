Velika radost na dalmatinskom otoku: Ovo je priča djevojčica koje su vratile život u školu nakon 17 godina

Nakon sedamnaest godina ponovno se otvaraju vrata škola na Drveniku Velikom. Na otoku koji je osam milja udaljen od Trogira, dvjestogodišnju tradiciju školstva nastavit će dvije djevojčice četvrtašica Lili i prvašica Maris.

Njihova imena Lili i Maris ostat će trajno upisani u povijest i knjige Velog Drvenika.

Za njih malene ostanak na otoku sreća je i ludo veselje. Svaki kutak Drvenika njihova je igraonica.

- Mi ćemo dobiti pisanku od Trogira. Ja već imam, nisi trebala kupiti. Spavamo, igramo se, nižemo narukvice, bacamo mog pas u more, rekle su Lili i Maris.

Na otoku je samo troje djece.

Glavni pokretač otvaranje škole je Drvenčanin profesor Julije Meštrović koje svoje umirovljeničke dane provodi na svom otoku. Vrlo brzo u priču su se uključili svi.

- Ima tu mladih obitelji koje žele živjeti na Drveniku. I kad sam to saznao naprosto mi je bilo žao da odu. Odmah smo se uključili svi mjesni odbor, Trogir županija i mislio možda je osnovna važnija od svega, izjavio je Julije Meštrović.

- Njihova motivacija je bila da im djeca odrastu u kontaktu sa prirodom, da imaju drugačiji način života. Reakcije su pozitivne, ima onih koji će reći da je bolje investirati u vodu ili ceste, a ja mislim da je otvaranje škole prvi korak revitalizacije, smatra Lovorka Kostović Čilić, dr.med. predsjednica MO Veliki Drvenik.

- Škola je do 1997. funkcionirala pa je bila online 2008. i sad imam dvoje djece, netko će reći da nije baza ekonomična, ali ove godine dvoje, dogodine možda i više, izjavio je Blaženko Boban, župan SDŽ.

Ovo je i veliko olakšanje za obitelji dviju malih školarki, koji već dugo sanjaju život na otoku. Maris i Lili još samo moraju izabrati boju zidova u razredu. Za ostalo će brinuti njihova učiteljica iz Osnove škole Majstor Radovan iz Trogira.

- Velika stvar, zahvalni smo za školu. Ne bi trebalo se vrati na kopno, život bi nam bio potpunu drugačiji. Ovo je velika stvar u našem životu, rekao je Lorenco Lombardić.

Kao i za sve mještane koji otok žive u duši. Otvaranje škole velika je nada, da će biti drugačije. Da će kuće svijetliti i zimi. Da će dječji glasovi odzvanjati ulicama i kalama.