Velika promjena za vozače u Šibeniku. Na ulazu na Jadransku magistralu ukidaju se lijeva skretanja, priprema se zahvat od pola milijuna eura

Vozače koji se na području šibenskog Šubićevca svakodnevno uključuju na Jadransku magistralu u budućnosti očekuje značajna promjena. Hrvatske ceste pripremaju rekonstrukciju raskrižja državne ceste D8 i Ulice Đure Đakovića, nedaleko od stadiona Šubićevac, pri čemu je predviđeno ukidanje lijevih skretanja i uspostava novog prometnog režima.

Projekt je trenutačno u fazi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje traje do 19. studenoga 2026. godine. Procijenjena vrijednost radova iznosi 425.000 eura bez PDV-a, odnosno 531.250 eura s PDV-om.

Umjesto lijevih skretanja samo desni ulaz i izlaz

Najvažnija promjena odnosi se na način uključivanja i isključivanja vozila s državne ceste. Projektom je predviđena izgradnja pravilnog T-raskrižja prema načelu desno–desno, što znači da će vozila iz Ulice Đure Đakovića moći skretati desno na magistralu, dok će s magistrale biti dopušteno desno skretanje prema toj ulici.

Dosadašnja lijeva skretanja bit će ukinuta. Takvo prometno rješenje trebalo bi smanjiti broj konfliktnih točaka na raskrižju jer vozila više neće presijecati suprotni prometni tok radi uključivanja ili izlaska s državne ceste.

S druge strane, ta će promjena za dio lokalnih vozača značiti i dulji put do željenog odredišta. Umjesto izravnog lijevog skretanja morat će koristiti druge prometne pravce i odgovarajuća mjesta za promjenu smjera, zbog čega će konačan učinak zahvata ovisiti i o organizaciji prometa na okolnim ulicama.

Rekonstrukcija obuhvaća više od 3.600 četvornih metara

Prema objavljenim tehničkim podatcima, obuhvat planiranog zahvata iznosi 3.628 četvornih metara, a uključuje približno 230 metara državne ceste, 90 metara Ulice Đure Đakovića te još 40 metara pristupne prometnice.

Postojeći kolnik državne ceste najvećim bi dijelom trebao ostati u uporabi, uz proširenje na sjevernoj strani. Glavni kolnik imat će dvije prometne trake širine po 3,55 metara, dok su dodatne trake za uključivanje i isključivanje predviđene u širini od 3,25 metara.

Projekt uključuje i razdjelni otok, prilagodbu rubnjaka, izgradnju dijela nove kolničke konstrukcije te potrebne zahvate na nogostupima. Osobita pozornost posvećena je kretanju većih vozila, za koja su predviđeni odgovarajući radijusi skretanja.

Novi potporni zid, rasvjeta i odvodnja

Osim promjene prometnih smjerova, zahvat obuhvaća i radove na infrastrukturi uz raskrižje. Zbog konfiguracije terena i potrebe za proširenjem ceste predviđena je gradnja armiranobetonskog potpornog zida visine do tri metra, čime bi se izbjeglo izvođenje velikih nasipa.

Uredit će se i sustav oborinske odvodnje, produžiti postojeći propust ispod državne ceste te postaviti nova prometna signalizacija i zaštitne ograde. Prema projektnoj dokumentaciji, planirano je 11 novih stupova javne rasvjete s LED svjetiljkama, čime bi se trebala poboljšati preglednost raskrižja u večernjim i noćnim satima.

Predviđena je i prilagodba pješačke infrastrukture u dijelu zahvata uz stadion Šubićevac. Zbog položaja raskrižja i intenzivnog prometa važan će biti odnos između sigurnosti vozila i uvjeta za kretanje pješaka.

Vozače očekuju drukčije svakodnevne rute

Cilj rekonstrukcije, prema dostupnim informacijama, jest povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na važnoj šibenskoj prometnici. Državna cesta D8 služi i lokalnom i tranzitnom prometu, a tijekom turističke sezone opterećenje joj dodatno raste.

Posebno je važno naglasiti da se ovaj projekt ne odnosi na već započetu izgradnju obližnjeg kružnog raskrižja na Šubićevcu. Riječ je o zasebnom zahvatu Hrvatskih cesta, za koji se postupak javne nabave tek priprema.

Izvođač još nije odabran i radovi nisu počeli. Nakon završetka prethodnog savjetovanja očekuju se daljnji koraci u pripremi nabave, a zatim izbor izvođača.

Za vozače će, međutim, najvažnije biti dobiti jasan prikaz budućih dopuštenih smjerova kretanja. Ukidanje lijevih skretanja možda će povećati sigurnost, ali će istodobno promijeniti svakodnevne prometne navike stanovnika Šubićevca i okolnih dijelova grada.