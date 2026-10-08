Velika promjena za vozače u Dalmaciji: Zatvara se važan tunel, promet će biti obustavljen mjesecima

Tunel Sveti Ilija na državnoj cesti DC76 od nedjelje, 18. listopada 2026. godine, bit će zatvoren za sav promet zbog radova na sanaciji sustava odvodnje. Kako su izvijestile Hrvatske ceste, ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 90 radnih dana, a vozači će za to vrijeme morati koristiti obilazne pravce.

Hrvatske ceste najavile su početak radova na sanaciji revizijskih okana zatvorenog sustava oborinske odvodnje u tunelu Sveti Ilija, važnoj prometnoj poveznici Imotske krajine i Makarskog primorja.

Kako ističu, radovi započinju nakon završetka glavnog dijela turističke sezone, kada je promet na priobalnim cestama slabijeg intenziteta. Time se nastoji smanjiti utjecaj zatvaranja tunela na svakodnevno odvijanje prometa.

Tunel se potpuno zatvara, radovi traju 90 radnih dana

Zbog prirode i tehnologije izvođenja radova tunel nije moguće ostaviti otvorenim za promet.

Radovi obuhvaćaju sanaciju oštećenih revizijskih okana sustava oborinske odvodnje. Tijekom korištenja tunela na dijelu okana uočena su oštećenja poklopaca, njihovih okvira te armiranobetonskih ploča.

Prema Hrvatskim cestama, oštećenja su nastala zbog dotrajalosti i nedostataka na pojedinim ranije izvedenim elementima.

Planirana je sanacija oštećenih dijelova, popravak oslonaca armiranobetonskih ploča, zamjena oštećenih poklopaca i sustava njihova otvaranja te, prema potrebi, potpuna sanacija pojedinih okana.

Cilj je osigurati dugoročnu funkcionalnost sustava odvodnje te sigurnije i pouzdanije korištenje tunela.

Ovo je obilazni pravac za vozače

Za vrijeme zatvaranja tunela promet će se odvijati sljedećim obilaznim pravcem:

Imotski – DC60 (Grubine) – DC39 (Cista Provo) – DC8 (Dubci) – Makarska, kao i u suprotnom smjeru.

Vozači koji inače koriste tunel Sveti Ilija morat će računati na dulje putovanje i prilagoditi svoje planove privremenoj regulaciji prometa.

Hrvatske ceste pozivaju na strpljenje

Izvođač radova je zagrebačka tvrtka Hidrostres d.o.o., dok stručni nadzor provodi splitska tvrtka Sollertia constructum d.o.o.

Iz Hrvatskih cesta pozivaju sve sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te na poštivanje privremene prometne regulacije i postavljene signalizacije.

Tunel Sveti Ilija zatvara se 18. listopada, a ugovoreni rok radova iznosi 90 radnih dana. Točan datum ponovnog otvaranja zasad nije naveden.