Zadarska županija napravila je važan korak prema obnovi i proširenju Područne škole Vrsi, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Petar Zoranić Nin. Prema objavljenim podacima o javnoj nabavi, 20. studenoga 2026. godine sklopljen je ugovor s tvrtkom Constructa Terra d.o.o. za rekonstrukciju školske zgrade, dogradnju sportske dvorane i uređenje okoliša. Ugovorena vrijednost građevinskih radova iznosi 2.234.237 eura bez PDV-a, što je približno 13 posto manje od početne procijenjene vrijednosti nabave.

Riječ je o projektu koji bi trebao znatno promijeniti uvjete školovanja u Vrsima. Postojeća zgrada dobit će dodatne učioničke kapacitete, a uz školu će se izgraditi sportska dvorana koja će omogućiti kvalitetnije održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Posebno je važan planirani prijelaz na jednosmjensku nastavu, što bi učenicima i roditeljima trebalo olakšati organizaciju svakodnevnih školskih i izvanškolskih obveza.

Tri nove učionice i sportska dvorana od 816 četvornih metara

Prema ranije objavljenim podacima Zadarske županije, projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih školskih prostora i izgradnja triju novih učionica s pratećim sadržajima. Uz njih će biti dograđena jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 815,87 četvornih metara. Time će škola dobiti prostor koji joj je važan ne samo za redovitu nastavu nego i za kvalitetniji razvoj sportskih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 3.672.293,49 eura, od čega je 2.576.465,14 eura osigurano bespovratnim sredstvima. Preostali dio trebale bi ravnopravno sufinancirati Zadarska županija i Općina Vrsi. Važno je razlikovati ukupnu vrijednost projekta, koja uključuje širi financijski obuhvat, od upravo ugovorene cijene građevinskih radova.

Učenici nastavu već pohađaju na privremenim lokacijama

Jedan od najzanimljivijih detalja projekta odnosi se na organizaciju nastave tijekom pripreme za rekonstrukciju. Kako je ranije objavila Osnovna škola Petar Zoranić Nin, školska godina 2026./2027. za učenike Područne škole Vrsi organizirana je na tri privremene lokacije. Takvo rješenje omogućuje nastavak obrazovanja dok se postojeća školska zgrada priprema za radove.

Učenici od petog do osmog razreda nastavu pohađaju u novouređenom prostoru iznad Vatrogasnog doma, na adresi Put Gospe od Jasenova 16a, u jutarnjoj smjeni. Za učenike nižih razreda predviđene su dvije lokacije: prvi i treći razred smješteni su u vjeronaučnoj dvorani, a drugi i četvrti u prostoru Dječjeg vrtića Vrška vila. Škola je najavila da će se nakon preseljenja vrtićke djece učenici nižih razreda moći okupiti u sadašnjim vrtićkim prostorima, također u jutarnjoj smjeni.

Kada bi radovi trebali završiti?

Prema uvjetima javne nabave, predviđeno trajanje radova iznosi 21 mjesec od uvođenja izvođača u posao. To znači da konačan rok završetka ovisi o stvarnom datumu početka izvođenja, a ne samo o datumu potpisivanja ugovora. Ranije je za provedbu ukupnog projekta bio naveden 31. prosinca 2027. godine, no u svjetlu ugovorenog trajanja radova potrebno je dodatno razjasniti aktualnu dinamiku i eventualne izmjene rokova.

Nova škola i sportska dvorana trebale bi predstavljati dugoročno ulaganje u obrazovnu infrastrukturu Vrsi, mjesta u kojem broj djece i potrebe lokalne zajednice zahtijevaju kvalitetnije javne sadržaje. Osim suvremenijih učionica, projekt bi trebao osigurati i znatno bolje uvjete za sportske aktivnosti učenika. Potpisivanje ugovora važan je pomak prema realizaciji, dok će datum uvođenja izvođača u posao biti ključan za pouzdanu procjenu završetka radova.