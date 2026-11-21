Hrvatski lovački savez objavio je važnu obavijest za vozače. Od 14. studenoga više ne prima prijave šteta nastalih u prometnim nesrećama u kojima je sudjelovala divljač. Razlog su izmjene Zakona o lovstvu koje su stupile na snagu prošle subote, a prema kojima vozači u brojnim slučajevima sami moraju platiti popravak automobila, čak i kada nisu skrivili nesreću.

"Zbog stupanja na snagu novog Zakona o lovstvu Hrvatski lovački savez ne zaprima prijave šteta nastalih u prometnim nesrećama u kojima je sudjelovala divljač, a koje su se dogodile 14.11.2026. ili kasnije", stoji u obavijesti objavljenoj na internetskoj stranici Saveza, piše Index.

Iz HLS-a dodaju da vozači i dalje mogu putem dosadašnjeg portala prijavljivati štete koje su nastale zaključno s 13. studenoga.

Tko sada plaća štetu ako udarite u divljač?

Prema izmjenama Zakona o lovstvu, koje je Hrvatski sabor donio 30. listopada, odgovornost za štetu nastalu naletom vozila na divljač utvrđuje se prema krivnji.

Najvažnija promjena odnosi se na situacije u kojima nitko nije skrivio nesreću. Primjerice, ako vozač poštuje ograničenje brzine i prometne propise, a pred automobil mu iznenada istrči srna, prema novim pravilima Zakona o lovstvu sam snosi štetu na automobilu ako se utvrdi da za nesreću nije odgovoran ni lovoovlaštenik.

Zakon izričito propisuje da u slučajevima kada nema krivnje ni vozača ni lovoovlaštenika svatko snosi vlastitu štetu. Ipak, mogućnost ostvarivanja naknade prema drugim propisima može ovisiti o okolnostima konkretnog slučaja.

Država je dosad izdvojila više od 55 milijuna eura

Dosadašnji sustav omogućavao je vozačima da u određenim okolnostima ostvare naknadu štete putem zajedničke police osiguranja Hrvatskog lovačkog saveza, koju je financirala država.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, od 2018. godine država je za naknade šteta od naleta vozila na divljač putem tog sustava izdvojila više od 55 milijuna eura, piše Index.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić još je u lipnju, predstavljajući zakonske izmjene, objasnio da je postojeći sustav postao veliko financijsko opterećenje te da je potrebno jasnije urediti odgovornost za nastale štete.

"U slučajevima kada nema dokazane krivnje ni jedne strane, svaka strana snosit će vlastitu štetu", rekao je tada Vlajčić.

Prošle godine više od 6000 naleta na divljač

Koliko je riječ o čestom problemu pokazuju podaci Ministarstva unutarnjih poslova koje je objavila Revija HAK.

Tijekom 2025. godine u Hrvatskoj su evidentirana 6163 naleta vozila na divljač. U tim je nesrećama šest osoba teško ozlijeđeno, a 49 lakše. Najčešće su vozila nalijetala na srneću divljač.

Od 2018. do travnja 2026. godine prijavljeno je gotovo 40.000 šteta, a prema podacima iz obrazloženja zakonskih izmjena, za njih je isplaćeno više od 48 milijuna eura.