Velika promjena za sve koji kupuju preko interneta: Na male pakete stiže novi namet, mnogima se više neće isplatiti

Jeftini, mali paketi iz Kine postaju sve skuplji i skuplji. Stiže novi namet. Umjesto dodatna tri, plaćat će se ukupno pet eura, piše Dnevnik.

"Sad postaje malo preskupo, malu su i oni digli previše cijene, ali tu i tamo se neke stvari isplate", rekla je Jasna iz Zagreba.

"Ako je neki skupi proizvod i ako ću tu uštedit jer sam naručio iz Kine 20 eura, onda ću platit tih pet. Ako je neka glupost od jednog eura i onda još pet, pa nema to smisla", rekao je Damijan iz Zagreba.

Prema novim pravilima, uz fiksnu carinu, uvodi se i naknada za rukovanje, dva eura po proizvodu. Time će se pokrivati troškovi carinske službe.

"Europska komisija pokušava na svaki mogući način odvratiti od masovnog kupovanja s kineskih platformi, nisam sigurna da su carinski ratovi ovakvi najbolji način, a s druge strane činjenica je da dobar dio robe koja se uvozi ne odgovara standardima koje EU ima", rekla je Biljana Borzan, zastupnica u europskom parlamentu (SDP).

Narudžba tako postaje ozbiljna računica. Primjerice, na četiri proizvoda, uz cijenu, od srpnja se već plaćaju po tri eura carine. Na svaki artikl sad stiže i naknada za rukovanje.

A račun može biti i nešto veći. Ako PDV nije naplaćen odmah kod kupnje, naplatit će se pri uvozu. Koliko će iznositi ovisi o vrijednosti narudžbe.

"To je još jedna naknada s kojom se rješava manipulacija samim proizvodima unutar EU, vjerujemo da će to dodatno smanjiti potražnju, a s druge strane će staviti trgovce koji posluju unutar EU u konkurentniji položaj", rekla je Maja Bogović, sektor za trgovinu HGK.

Fiksna carina već je prepolovila broj narudžbi. Carinska uprava u prva četiri mjeseca, bilježi 48 tisuća pošiljki iz trećih zemalja, 40 posto manje nego lani. Na proizvode je naplaćeno više od 198 tisuća eura.

Nova naknada broj paketa mogla bi smanjiti za još deset posto, procjena je Hrvatske pošte.

"Što se tiče samog prometa usprkos padu broja pošiljaka iz trećih zemalja, svejedno očekujemo natprosječne količine paketa u tjednima prije i nakon Crnog petka. Očekujemo da će i dio tih pošiljaka iz trećih zemalja nadoknaditi narudžbe iz europskih e-trgovina", rekao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Dio platformi trošak odmah uračunava u cijenu, no pronašli su i rupu pa robu šalju iz europskih skladišta, gdje nema naplata.

"Nije to ništa, isto jeftino da, samo nije dobar proizvod", rekao je Zeko iz Opatije.

"Sigurno da će biti više skladišta po Europi, rekla bih paralelno i više prodaja predmeta koji se nikad ne podignu i onda kasnije imamo prodaje na aukcijama, vjerujem da će toga biti sve više", rekla je Borzan.

A sve bi više moglo biti i pravila, s obzirom na to da Europa prima reformu carinskog sustava. Veća zaštita potrošača, ali i trošak.