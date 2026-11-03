Velika promjena za studente u Hrvatskoj: Studentski rad mogao bi ulaziti u mirovinski staž, poznato koliko sati treba odraditi

Studentski rad u Hrvatskoj mogao bi se ubuduće računati u dodatni mirovinski staž. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je u utorak, 3. studenoga, prijedlog novog modela na sastanku s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora, kojem je prisustvovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, pišu 24sata. Prema predstavljenom prijedlogu, za svakih 1000 sati studentskog rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža. Najviše bi se moglo ostvariti 24 mjeseca, odnosno dvije godine.

Studenti bi mogli zbrajati sate tijekom cijelog studiranja

Jedna od važnijih novosti odnosi se na način obračuna odrađenih sati. Naime, predloženi model omogućio bi zbrajanje svih sati studentskog rada tijekom studiranja, bez obzira na kalendarsku godinu u kojoj su odrađeni.

Rješenje je osmišljeno po uzoru na institut dodanog staža za majčinstvo, a cilj mu je vrednovati doprinos studenata tržištu rada i omogućiti im povoljnija mirovinska prava u budućnosti. Ministar Alen Ružić istaknuo je kako se pritom želi izbjeći dodatno financijsko opterećenje studenata i poslodavaca. Prema prijedlogu, ne bi bilo povećanja doprinosa ni dodatnih troškova studentskog rada. Financijski učinci na mirovinski sustav pojavili bi se tek u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu. Ipak, važno je naglasiti da se zasad radi o prijedlogu, a ne o već usvojenom zakonskom rješenju. Razgovori s Hrvatskim studentskim zborom nastavit će se, dok datum početka primjene novih pravila još nije poznat. Također nije razjašnjeno hoće li se staž priznavati i za studentski rad odrađen prethodnih godina. Uz najavu mogućeg priznavanja studentskog rada u mirovinski staž, predstavljena je još jedna važna novost. Od 1. siječnja 2027. godine minimalna studentska satnica iznosit će 7,06 eura neto, što je povećanje od 7,6 posto u odnosu na trenutačnih 6,56 eura.

Odluku o povećanju donio je ministar Radovan Fuchs, a riječ je o nastavku višegodišnjeg rasta minimalne naknade za studentske poslove. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih podsjećaju kako je minimalna studentska satnica 2017. godine iznosila 1,99 eura, dok će početkom 2027. prvi put premašiti sedam eura.

O priznavanju studentskog rada raspravljalo se i ranije

Pitanje priznavanja studentskog rada u mirovinski staž već je nekoliko puta otvarano u političkim raspravama.

Prijedloge su iznosili predstavnici različitih političkih stranaka, a tijekom prošlogodišnjih izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju odbijen je amandman Mostova zastupnika Ante Kujundžića, kojim se tražilo priznavanje staža za rad putem studentskih, autorskih i drugih oblika povremenih ugovora. Tada je državna tajnica Margareta Mađerić upozorila na potrebu dodatne analize kako se pojedine skupine osiguranika ne bi dovele u neravnopravan položaj.