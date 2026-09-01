Velika promjena za splitske učenike i studente: Pokaz se više neće preuzimati svakog mjeseca

Velika novost za splitske učenike i studente: Od ove godine samo jedan kupon za besplatan prijevoz

Od školske i akademske godine 2026./2027. mijenja se način korištenja besplatnog javnog prijevoza za splitske učenike i redovne studente. Za razliku od prethodnih godina, korisnici će ubuduće preuzimati samo jedan godišnji kupon koji će vrijediti tijekom cijele školske, odnosno akademske godine.

Kupnja i preuzimanje besplatnih godišnjih kupona počinje 1. rujna 2026. godine, izvijestili su iz splitskog Prometa.

Svi učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem ili boravištem na području Grada Splita, sukladno gradskoj subvenciji, imaju pravo na besplatni godišnji kupon. Njega je potrebno preuzeti samo jednom, a vrijedit će sve do 31. kolovoza 2027. godine.

Postojećim korisnicima tako je postupak znatno pojednostavljen, dok učenici koji prvi put izrađuju personaliziranu kartu moraju doći na prodajno mjesto Prometa. Karta može biti plastična ili u mobilnoj aplikaciji.

Za prvu izradu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a ako je dijete nema, osobnu iskaznicu jednog od roditelja te dokument na kojem je vidljiv OIB učenika. Potrebna je i fotografija manjih dimenzija koja se na prodajnom mjestu skenira i vraća korisniku.

Iz Prometa napominju da personaliziranu kartu mogu izraditi i učenici čiji podaci još nisu ažurirani u e-Matici ili njihove škole još nisu dostavile potrebne podatke. Profil i pravo na subvenciju bit će im naknadno automatski dodijeljeni, nakon čega će besplatni godišnji kupon moći preuzeti bez ponovnog dolaska na prodajno mjesto.

Ako profil i pravo na subvenciju ipak ne budu dodijeljeni automatski, učenici trebaju poslati zahtjev na adresu ucenici.studenti@promet-split.hr. U zahtjevu je dovoljno navesti ime i prezime, OIB te relaciju putovanja.

Ako su podaci u e-Matici ažurirani i evidentiran je upis u školsku godinu 2026./2027., potvrdu o statusu učenika nije potrebno dostavljati. Ako podaci još nisu ažurirani, potvrdu je potrebno poslati u PDF formatu.

Posebna pravila vrijede za srednjoškolce koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a imaju prebivalište na području mjesnih odbora Kamen, Stobreč, Žrnovnica, Srinjine, Donje Sitno, Gornje Sitno i Slatine.

Njima će, nakon što škole dostave potrebne podatke, za preuzimanje biti dostupan kupon koji vrijedi do 30. lipnja 2027. godine. U srpnju 2027. bit će im dostupan i dodatni kupon za srpanj i kolovoz, koji će također morati preuzeti kako bi u tom razdoblju ostvarili pravo na prijevoz.

Promjene i za studente

Ista važna promjena odnosi se i na redovne studente s prebivalištem ili boravištem na području Splita. Oni također ostvaruju pravo na besplatni godišnji kupon, koji je potrebno preuzeti jednom, a vrijedit će do 30. rujna 2027. godine.

Studenti koji prvi put izrađuju personaliziranu kartu moraju doći na prodajno mjesto Prometa te predočiti osobnu iskaznicu, fotografiju manjih dimenzija i potvrdu o statusu redovnog studenta. Ako student nema prebivalište u Splitu, ali na temelju boravišta želi ostvariti pravo na besplatni prijevoz na području grada, potrebno je dostaviti i prijavu boravišta u PDF formatu.

Ako je ISSP baza ažurirana, potvrda o statusu redovnog studenta nije potrebna.

Kupon se može preuzeti i bez odlaska na prodajno mjesto

Nakon što korisniku budu dodijeljeni odgovarajući profil i pravo na subvenciju, godišnji kupon nije potrebno preuzimati na prodajnom mjestu Prometa.

Korisnici personalizirane karte u aplikaciji kupon mogu preuzeti putem mobilne aplikacije, dok vlasnici plastične personalizirane karte to mogu učiniti preko web portala. Kupon je moguće preuzeti i na kartomatima kod HNK-a, Pazara, Općine, Trajektne luke i Firula.

Iz Prometa su objasnili i što će biti s učenicima koji besplatni godišnji kupon ne uspiju preuzeti do početka školske godine.

Do 18. rujna 2026. na području Grada Splita bit će im omogućen prijevoz uz kupon kupljen za kolovoz 2026. godine ili uz predočenje identifikacijskog dokumenta. Prijevoz će biti moguć i uz personaliziranu kartu bez važećeg kupona, uz dokument iz kojeg su vidljivi ime, prezime i adresa prebivališta učenika.

Za dodatna pitanja građani se mogu obratiti Prometu na broj 021/480-656 ili elektroničkom poštom na ucenici.studenti@promet-split.hr.

Iz Prometa su najavili da će obavijest za ostale kategorije učenika i studenata objaviti tijekom idućih dana, nakon što dobiju potrebne informacije nadležnih institucija.