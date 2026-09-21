Velika promjena za roditelje u Hrvatskoj: Od ove jeseni besplatna zaštita od RSV-a za svu djecu

Sva djeca u Hrvatskoj od ove će jeseni moći dobiti besplatnu zaštitu od respiratornog sincicijskog virusa (RSV). Zaštita je dosad bila besplatna samo za djecu s određenim rizičnim čimbenicima, a novim programom trebala bi postati dostupna svima.

Promjene se tu ne zaustavljaju. Od 2027. godine planirano je uvođenje besplatnog, ali dobrovoljnog cijepljenja protiv meningokoka, rotavirusa, vodenih kozica i gripe, izvijestio je HRT.

Zaštita od RSV-a već ove godine

Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da nova cjepiva neće biti obvezna.

„Važno je naglasiti da je pristup cijepljenju dobrovoljan te da će cjepiva protiv meningokoka i ostala biti u programu 2027. godine. Odlukom ministrice, zaštita od respiratornog sincicijskog virusa bit će dostupna već 2026. zato što počinje sezona, pa da ne kasnimo“, rekla je Hrstić.

Sezona RSV-a počinje u listopadu, zbog čega se Hrvatski zavod za javno zdravstvo priprema za nabavu potrebnih doza.

„Od ove godine, s početkom sezone RSV-a, prema odluci ministrice zdravstva trebalo bi biti dostupno cjepivo protiv RSV-a za trudnice te primjena monoklonskih protutijela za novorođenčad“, objasnila je Vesna Višekruna Vučina, specijalistica epidemiologije i voditeljica Odjela za cijepljenje HZJZ-a.

Mjera bi trebala donijeti i financijsko rasterećenje roditeljima. Jedna doza zaštite od RSV-a dosad je stajala oko 205 eura, dok je cjepivo protiv meningokoka stajalo oko 96 eura.

Pedijatri: RSV mjesecima opterećuje sustav

Uvođenje besplatne zaštite trebalo bi rasteretiti i pedijatrijske ambulante i bolničke odjele, koji su tijekom sezone RSV-a pod velikim pritiskom.

„U tom razdoblju naše ambulante primarne pedijatrijske zaštite imaju gotovo stotinu pregleda dnevno, a na bolničke odjele u cijeloj Hrvatskoj prima se u prosjeku dvoje do troje djece s težim oblicima bolesti poput bronhiolitisa i upale pluća. U otprilike 80 posto slučajeva uzročnik je upravo RSV“, izjavio je predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva Joško Markić.

Pedijatri su se, kaže, i sami zalagali za uvođenje mjere.

„Smatramo da one koji žele cijepiti svoju djecu i vjeruju medicini utemeljenoj na dokazima ne treba kažnjavati financijskim izdacima, već na neki način vrednovati to njihovo povjerenje u medicinu“, dodao je Markić.