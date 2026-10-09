Velika promjena za roditelje poduzetnike i obrtnike: Rodiljne naknade više im neće biti prepreka za državne potpore

Roditelji koji vode vlastiti posao, imaju obrt ili su samozaposleni više ne bi trebali gubiti pravo na gospodarske potpore zbog primanja rodiljnih i roditeljskih naknada. Zakonskim izmjenama predviđeno je da se te naknade ne uračunavaju u prihode na temelju kojih se utvrđuje pravo na određene subvencije i poticaje.

Novim zakonskim rješenjem mijenja se način utvrđivanja financijskih uvjeta za dodjelu gospodarskih potpora. Novac koji roditelji primaju na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izuzima se iz izračuna dohodovnog i imovinskog cenzusa, čime se nastoji ukloniti problem koji je godinama pogađao dio malih poduzetnika, obrtnika i samozaposlenih osoba.

Dosadašnja praksa mogla je dovesti do situacije u kojoj roditelj, upravo zbog korištenja zakonom zajamčenog prava nakon rođenja ili posvojenja djeteta, ostane bez mogućnosti ostvarivanja gospodarskih poticaja.

Rodiljna naknada mogla je značiti gubitak subvencije

Problem je nastajao prilikom obračuna ukupnih prihoda. Rodiljne i roditeljske naknade u pojedinim su se postupcima pribrajale ostalim primanjima, zbog čega su korisnici mogli prijeći financijske granice propisane za ostvarivanje određenih oblika državne pomoći.

To je posebno pogađalo vlasnike manjih poslovnih subjekata i obrtnike koji su, unatoč privremenom izbivanju s posla zbog roditeljskih obveza, nastojali održati ili razvijati svoje poslovanje.

U takvim slučajevima naknada namijenjena financijskoj sigurnosti roditelja mogla je postati razlog zbog kojeg nisu ispunjavali uvjete za subvencije, poticaje za zapošljavanje ili bespovratna sredstva za razvoj poslovanja.

Naknade se odvajaju od poslovnih prihoda

Prema novim pravilima, sredstva ostvarena na temelju rodiljnih i roditeljskih prava neće se tretirati kao prihod koji utječe na ispunjavanje financijskih uvjeta za gospodarske potpore obuhvaćene izmjenama.

Time se nastoji osigurati da roditelji koji koriste dopust radi skrbi o djetetu ne budu u nepovoljnijem položaju pri prijavljivanju na natječaje za poticanje poduzetništva.

Promjena je osobito važna za samozaposlene roditelje, kojima pristup bespovratnim sredstvima i drugim oblicima pomoći može biti značajan za nastavak poslovanja nakon povratka s dopusta.

Manje papirologije za korisnike

Zakonske izmjene predviđaju i prilagodbu administrativnih postupaka. Institucije i agencije zadužene za provedbu programa gospodarskih potpora morat će uskladiti obrasce i način obračuna prihoda s novim pravilima.

Status korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora trebao bi se provjeravati službenim putem, bez potrebe za dodatnim prikupljanjem dokumentacije koja je već dostupna nadležnim tijelima.

Cilj je pojednostaviti prijave na natječaje i spriječiti da roditelji zbog ostvarivanja prava povezanih s rođenjem ili posvojenjem djeteta budu isključeni iz programa gospodarske pomoći.

Novim pristupom nastoji se uskladiti sustav potpore roditeljstvu s mjerama poticanja poduzetništva, kako korištenje rodiljnog ili roditeljskog dopusta ne bi predstavljalo financijsku prepreku za one koji istodobno vode vlastiti posao.