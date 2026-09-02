Velika promjena za obrtnike i male poduzetnike: Od 2027. stiže nova obveza, Porezna nudi besplatno rješenje

Porezna uprava najavila je nadogradnju besplatne aplikacije MIKROeRAČUN, koja će malim poduzetnicima i obrtnicima izvan sustava PDV-a omogućiti izdavanje fiskaliziranih eRačuna. Nova obveza za njih počinje 1. siječnja 2027. godine, a aplikaciju će moći testirati već tijekom listopada ove godine.

Iz Porezne uprave poručuju kako nastavljaju razvijati aplikaciju da bi korisnicima omogućili što jednostavnije i besplatno ispunjavanje novih obveza.

– Porezna uprava nastavlja s razvojem aplikacije MIKROeRAČUN kako bi korisnicima omogućila jednostavno i besplatno ispunjavanje novih obveza povezanih s eRačunima. Naime, od 1. siječnja 2027. godine u obvezu izdavanja eRačuna bit će uključeni i obveznici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a – navode iz Porezne uprave.

Bez dodatnih programa i troškova

MIKROeRAČUN trenutačno putem sustava ePorezna omogućuje zaprimanje, pregled, pretraživanje, odbijanje i čuvanje eRačuna te fiskalizaciju njihova zaprimanja i odbijanja.

Nadogradnjom će biti omogućeno i izdavanje eRačuna, bez potrebe za kupnjom dodatnih informatičkih rješenja i stvaranja dodatnih troškova.

Kako bi se korisnici na vrijeme upoznali s novim mogućnostima, nadograđena verzija bit će dostupna za testiranje tijekom listopada 2026. godine.

Porezna uprava najavila je i pravodobnu objavu edukativnih materijala, uputa za korištenje te ostalih informacija potrebnih za rad s aplikacijom.

– Cilj nadogradnje je korisnicima omogućiti jednostavnije ispunjavanje novih obveza i smanjiti administrativno opterećenje. MIKROeRAČUN će im pritom pružiti besplatno i jednostavno rješenje za cjelokupno upravljanje eRačunima – poručuju.

Nova obveza stiže 1. siječnja 2027.

Uvođenjem Fiskalizacije 2.0, od 1. siječnja 2026. oko 170 tisuća poduzetnika koji su u sustavu PDV-a mora izdavati i zaprimati elektroničke račune.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, među kojima su brojni mali poduzetnici i obrtnici, od početka ove godine imaju obvezu zaprimanja eRačuna, dok će ih od 1. siječnja 2027. morati i izdavati.

Upravo je njima namijenjen MIKROeRAČUN, kojim Porezna uprava želi omogućiti ispunjavanje novih obveza bez dodatnih troškova.