Velika promjena za oboljele od dijabetesa: HZZO uvrstio novi lijek na listu, poznato koliko će pacijenti doplaćivati

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvrstio je tirzepatid, lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, na Dopunsku listu lijekova.

Kako navode iz HZZO-a, odluka je donesena zbog važnosti i drukčijeg mehanizma djelovanja ovog lijeka, ali i njegove iznimno visoke cijene.

Pacijenti kojima lijek bude propisan na recept HZZO-a plaćat će doplatu od 25 do 45 eura, ovisno o jačini lijeka.

Istodobno, dapagliflozin i njegova kombinacija s metforminom iz skupine SGLT2 inhibitora uvršteni su na Osnovnu listu lijekova. To znači da će ih osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, uz propisane uvjete, moći dobiti u cijelosti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno bez doplate.