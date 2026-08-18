Velika promjena za nove automobile u EU: Ovo je sada obvezna oprema

Od 7. srpnja 2026. za nove automobile i laka gospodarska vozila u Europskoj uniji vrijede dodatni sigurnosni zahtjevi. Među najvažnijim novostima je sustav koji prati pozornost vozača i upozorava ga ako predugo ne gleda cestu.

Nova pravila dio su europske uredbe o općoj sigurnosti vozila, čije se odredbe uvode postupno. Cilj je smanjiti broj prometnih nesreća te poginulih i teško ozlijeđenih na europskim cestama.

Prema novim zahtjevima, vozila moraju imati napredniji sustav automatskog kočenja u nuždi koji može prepoznati i pješake i bicikliste.

Obvezan je i sustav za otkrivanje smanjene pozornosti vozača.

Taj svojevrsni sigurnosni "kopilot" uz pomoć senzora i softvera analizira, među ostalim, položaj glave i smjer pogleda. Ako utvrdi da vozač dulje vrijeme ne prati cestu, upozorit će ga.

Nova vozila moraju imati i poboljšanu vidljivost ispred vozila, sustav za praćenje istrošenosti guma te proširene površine sigurnosnog stakla namijenjene boljoj zaštiti pješaka u slučaju sudara, piše Forbes Slovenija.

Pravila se ne odnose na postojeće automobile

Vlasnici starijih automobila ne moraju naknadno ugrađivati novu opremu. Zahtjevi se odnose na nova vozila stavljena na tržište odnosno registrirana nakon 7. srpnja.

Nova pravila primjenjuju se i na vozila koja se uvoze iz država izvan Europske unije. Pri uvozu se provjerava ispunjavaju li homologacijske zahtjeve koji su u EU vrijedili u trenutku njihove proizvodnje.

Mnogi noviji automobili dio ovih sustava već imaju.

Vozačima smetaju upozorenja

Iako bi novi sustavi trebali povećati sigurnost, njihovo funkcioniranje nije uvijek jednako u svim automobilima.

Iz AMZS-a upozoravaju da vozačima mogu smetati učestala upozorenja, posebno zato što kod sustava za praćenje pozornosti nisu ujednačeni pragovi aktiviranja. U nekim automobilima upozorenje se aktivira već nakon nekoliko sekundi gledanja izvan ceste, dok drugi sustavi reagiraju znatno kasnije.

Slični problemi pojavljuju se kod prepoznavanja prometnih znakova i upozorenja na prekoračenje brzine. Neki sustavi vrlo precizno prepoznaju ograničenja, dok drugi griješe ili upozoravaju na ograničenje koje na određenoj dionici uopće ne postoji.

Takve razlike, upozoravaju iz AMZS-a, smanjuju povjerenje vozača u tehnologiju i mogu dovesti do toga da vozači sustave jednostavno isključe. Europski autoklubovi zato od zakonodavaca traže preciznije i ujednačenije tehničke standarde.

Sustavi pomažu, ali odgovornost ostaje na vozaču

Napredni sustavi pomoći vozaču mogu spriječiti nesreću ili barem ublažiti njezine posljedice, posebno zato što je ljudska pogreška jedan od ključnih uzroka prometnih nesreća.

No stručnjaci naglašavaju da tehnologija ne može preuzeti odgovornost za vožnju. Sigurnosni sustavi ostaju samo pomoć vozaču, koji je i dalje odgovoran za ponašanje za upravljačem.

Zbog toga AMZS preporučuje kupcima novih automobila da od prodavača zatraže detaljno objašnjenje svih ugrađenih sustava i načina na koji rade. To je posebno važno jer se način rada i upozorenja mogu znatno razlikovati od modela do modela.