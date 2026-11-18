Stanovnike Kaštela tijekom iduće godine očekuje promjena u načinu odvajanja i prikupljanja komunalnog otpada. Staklene boce i staklenke trebale bi se početi prikupljati izravno na kućnom pragu, čime bi građanima bilo jednostavnije odvajati ovu vrstu ambalaže bez potrebe za odlaskom do posebnih spremnika ili reciklažnog dvorišta. Novu uslugu priprema gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro, a prvi koraci već su poduzeti.

Podjela posebnih vreća namijenjenih staklenoj ambalaži već je započela, iako redoviti odvoz prema novom sustavu još nije krenuo. Prema informacijama koje je iznio direktor tvrtke Alen Lučić, nova usluga trebala bi zaživjeti tijekom 2027. godine, dok će konačan raspored i način organizacije biti objavljeni naknadno. Očekuje se da će takav model povećati količinu odvojeno prikupljenog stakla i smanjiti njegov udio u miješanom komunalnom otpadu.

Svako kućanstvo dobiva 12 besplatnih vreća

Djelatnici komunalne tvrtke građanima uz postojeće spremnike ostavljaju pakete od 12 besplatnih vreća za staklenu ambalažu. Kada potroše početni paket, korisnicima će biti omogućeno preuzimanje dodatnih vreća, pa sustav ne bi trebao zahtijevati posebnu kupnju ambalaže za odvajanje stakla. Namjera je građanima omogućiti što jednostavnije prikupljanje otpada na mjestu njegova nastanka.

Ovakva promjena posebno bi mogla koristiti kućanstvima koja su udaljena od postojećih spremnika za staklo. Umjesto odvoženja boca i staklenki do posebnih lokacija, građani će ih moći privremeno odlagati u dodijeljene vreće i predavati komunalnoj službi prema utvrđenom rasporedu. Time bi se odvajanje stakla trebalo bolje uklopiti u svakodnevne navike stanovnika Kaštela.

Odvoz planiran svaka dva mjeseca

Prema najnovijim informacijama, staklena ambalaža trebala bi se odvoziti svakih osam tjedana, odnosno približno jednom u dva mjeseca. U ranijim javnim najavama spominjao se i nešto kraći razmak između odvoza, pa će konačnu dinamiku trebati potvrditi službenim rasporedom komunalne tvrtke. Za građane će biti važno da pravodobno saznaju kojim danima trebaju iznijeti vreće i gdje ih mogu ostaviti.

Iako je podjela vreća već započela, to ne znači da je redoviti odvoz stakla s kućnog praga već uspostavljen. Novi model najavljen je za 2027. godinu, a točan datum njegova početka još nije potvrđen. Očekuje se da će Zeleno i modro prije uvođenja usluge objaviti detaljne informacije za sva kaštelanska naselja.

Što će se smjeti odlagati u posebne vreće?

Za uspješno funkcioniranje novog sustava posebno je važno pravilno odvajanje otpada. U pravilu se u sustavu prikupljanja staklene ambalaže odlažu staklene boce i staklenke, dok prozorsko i automobilsko staklo, ogledala, keramika, porculan i žarulje ne pripadaju istoj vrsti otpada. Građani bi se pri korištenju novih vreća trebali pridržavati službenih uputa komunalne tvrtke, koje će trebati jasno definirati prije početka redovitog odvoza.

Posebno je važno pravilno postupati sa slomljenim staklom, koje može predstavljati opasnost za komunalne djelatnike. Također treba razjasniti kako će se prikupljanje organizirati u višestambenim zgradama i hoće li se za njih primjenjivati jednaka pravila kao za obiteljske kuće. Odgovori na takva praktična pitanja bit će važni za uspješno uvođenje nove usluge.

Cilj je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada

Prema procjenama komunalne tvrtke, staklena ambalaža čini približno pet posto miješanog komunalnog otpada u Kaštelima. Njezino izdvajanje važno je jer je staklo materijal koji se može višekratno reciklirati, a njegovo pravilno prikupljanje smanjuje količinu otpada koja završava u sustavu miješanog komunalnog otpada. Ujedno se povećava mogućnost ponovne uporabe vrijednih sirovina.

Direktor Lučić procjenjuje da bi nova usluga mogla povećati stopu odvajanja otpada za 1,5 do dva postotna boda. Riječ je o očekivanom učinku, a ne o već ostvarenom rezultatu, jer sustav još nije započeo s redovitim radom. Za građane će najvažnije biti da na vrijeme dobiju jasan raspored odvoza i jednostavne upute o tome što smiju odlagati u posebne vreće.