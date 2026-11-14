Promjena za hrvatske vozače! Policija više neće morati dolaziti na sve prometne nesreće, a kazna raste na 200 eura

Hrvatske vozače mogle bi dočekati značajne promjene u postupanju nakon prometnih nesreća. Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo je izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama prema kojima policijski službenici više ne bi bili obvezni izlaziti na mjesto svake prometne nesreće. Istodobno se predviđa i znatno povećanje kazne za vozače koji nakon sudara nepotrebno ostavljaju automobile na kolniku. Riječ je o prijedlogu zakona za koji javno savjetovanje završava danas, 14. studenoga, a koji bi, ako bude usvojen, mogao promijeniti dosadašnju praksu postupanja nakon lakših prometnih nesreća.

Smatrate li da policija treba obvezno izaći na mjesto svake prometne nesreće, čak i kada nema ozlijeđenih? DA – Policija treba izaći na svaki poziv NE – Kod manjih nesreća vozači mogu sami riješiti situaciju OVISI – Policija treba doći ako se vozači ne mogu dogovoriti oko krivnje Glasaj

U kojim slučajevima policija više ne bi morala dolaziti?

Jedna od važnijih novosti odnosi se na uvođenje pojma "lakša prometna nesreća". Pod tim se podrazumijeva prometna nesreća u kojoj je nastala isključivo materijalna šteta, bez ozlijeđenih osoba, pri čemu oštećenja ne onemogućuju jednostavno uklanjanje vozila s prometnice. Prema predloženim izmjenama članka 182. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policijski službenici ne bi bili dužni izaći na mjesto takve nesreće ako sudionici mogu međusobno razmijeniti potrebne podatke ili ispuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći.

To znači da sam poziv policiji više ne bi nužno podrazumijevao njezin dolazak na mjesto manjeg sudara. Prema postojećim pravilima, vozači koji sudjeluju u prometnoj nesreći s isključivo materijalnom štetom nisu obvezni pozvati policiju. Međutim, ako je policija obaviještena o nesreći, policijski službenici prema važećim odredbama dužni su izaći na mjesto događaja. Osim promjena u postupanju policije, predviđene su i strože sankcije za vozače koji nakon prometne nesreće ne uklone automobile s kolnika, iako to mogu učiniti. Prema prijedlogu, novčana kazna za nepostupanje prema toj obvezi povećala bi se sa sadašnjih 60 na 200 eura.

Obveza uklanjanja vozila pritom nije novost. I prema važećem zakonu sudionici prometne nesreće u kojoj je nastala samo materijalna šteta dužni su, ako je to moguće, odmah ukloniti automobile s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Vozači također moraju ispuniti i potpisati Europsko izvješće ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

Što ako se vozači ne mogu dogovoriti?

Predložena promjena otvara i praktično pitanje postupanja u situacijama kada se sudionici prometne nesreće ne slažu oko njezinih okolnosti. Naime, predložena iznimka od obveznog policijskog izlaska odnosi se na lakše prometne nesreće u kojima su sudionici sposobni razmijeniti podatke ili ispuniti Europsko izvješće. Posebno je važno razlikovati razmjenu podataka od utvrđivanja odgovornosti za prometnu nesreću. Sama činjenica da su sudionici razmijenili potrebne podatke ne znači nužno da su se usuglasili oko toga tko je skrivio sudar. U takvim situacijama korisno je dokumentirati nastala oštećenja, položaj vozila i druge okolnosti prometne nesreće, osobito radi kasnijeg ostvarivanja prava na naknadu štete.

Promjene još nisu stupile na snagu

Ministarstvo unutarnjih poslova javno savjetovanje o predloženim izmjenama otvorilo je 14. listopada, a zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge može dostaviti do 14. studenoga 2026. godine. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prilikom predstavljanja zakonskih izmjena istaknuo je kako je njihov temeljni cilj povećanje sigurnosti i smanjenje broja stradalih na hrvatskim prometnicama. Važno je naglasiti da predložena pravila još nisu na snazi. Da bi se počela primjenjivati, izmjene moraju proći daljnji zakonodavni postupak i biti objavljene u Narodnim novinama.