Velika promjena za građane: Više neće morati obilaziti šaltere zbog ovih prijava

Uskoro bi građanima trebalo biti lakše prijaviti životne situacije za koje su morali ići u matične urede. Bilo da je riječ o rođenju djeteta, planiranju braka, promjeni imena ili primjerice, prijavi smrti.

Digitalizacijom sustava, pet državnih matica postajat će jedna. U svemu tome pomoći će i umjetna inteligencija, najavio je ministar Habijan, a projekt je težak više od četiri milijuna eura, većinom europskog novca.

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"Želimo izbjeći da građani radi vađenja bilo kojeg dokumenta, ovdje govorimo o osobnim stanjima i događajima, moraju obilaziti različite šaltere, da to sad mogu učiniti iz udobnosti svog doma", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan, javlja Nova TV.

"Podatke o zapisima o rođenju, sklapanju braka, bračnih zajednica, pa i smrti. Važno je da ovakvi sustavi budu stabilni i na modernim tehnologijama, što i sada radimo. S jedne strane matičari, s druge građani će više pojedinačnih zapisa imati na jednom mjestu i puno jednostavniji pregled i korištenje usluge e-Građani", rekao je predsjednik Uprave APIS-a, Saša Bilić.