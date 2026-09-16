Velika promjena vremena sljedećih dana? Ne baš! Ali sljedeći tjedan prvo jako zahlađenje

Ušli smo u drugi dio rujna, a vrući dani u Dalmaciji ne posustaju. Tako su pojedini predjeli i u srijedu zabilježili temperaturu zraka iznad 30,0°C. Tako je najviša dnevna temperatura u Lastovu iznosila 30,1°C, Makarskoj 30,2°C, a najtoplije je među postajama DHMZ-a bilo u Dubrovniku gdje je bilo visokih 31°C.

Iako se dosta govorilo o jakoj promjeni vremena sljedećih dana, stvari za Dalmaciju ne izgledaju optimistično, barem kada su u pitanju značajnije oborine ili zahlađenje. Zapravo će sljedećih tjedan dana temperature zraka biti slične današnjima ili će čak malo porastu u dane vikenda i u ponedjeljak.

Kiša će najviše zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar, a njene količine će se prema jugu i istoku zemlje sve više smanjivati.

Ukratko, kiše će biti i u Dalmaciji, ali samo mjestimice, u velikom dijelu neće biti značajnih oborina, a ponegdje će se nažalost zadržati suho. To nisu dobre vijesti nakon katastrofalne suše i rekordno visokih temperatura.

Ipak, uvodni dio završit ćemo najavom značajnog zahlađenje koja ćemo početi osjećati sredinom nadolazećeg tjedna.

Četvrtak će u Dalmaciji biti pretežno sunčan i suh. Na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana postupno naoblačenje, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasno navečer pokoji pljusak moguć je na krajnjem sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo jugo koje će popodne uz obalu prolazno okrenuti na jugozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 9°C u kotlinama Dalmatinske zagore do 22°C ponegdje na jugu. Najviše dnevne temperature većinom od 26 do 31°C.

U petak promjenjivije. Veći dio dana puhat će slabo do umjereno jugo, popodne i pojačano. Postupno će okretati na levant, a navečer prolazak fronte može biti praćen prolazno jakim i vrlo jakim udarima bure i tramontane, prvo u sjevernoj pa srednjoj Dalmaciji. Ujutro većinom suho, a sredinom dana i u drugom dijelu dana promjenjivije, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavine. Veća je mogućnost oborina na sjeveru Dalmacije, a najmanja na jugu gdje će se vjerojatno zadržati suho. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 24 do 30°C.

Subota će biti djelomično sunčana s promjenjivom naoblakom. U noći će pljuskova biti na moru i nekim otocima srednje i južne Dalmacije, a popodne u Dalmatinskoj zagori mjestimični lokalni pljuskovi. Ipak u većini predjela bit će suho, navečer posvuda. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju zapadnjak i tramontana. Bit će toplije, najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

U nedjelju pretežno sunčano i suho. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju umjeren vjetar sa zapada i sjeverozapada, popodne među otocima može biti pojačan. Još toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 32°C.

Vrlo toplo i vruće zadržat će se u ponedjeljak, ali popodne osobito u zaobalju postoji mogućnost slabog i prolaznog pljuska. Vjetar će oslabiti.

U utorak djelomično sunčano i suho, ali s burom u jačanju koja ujutro i navečer može imati jake udare. Zadržat će se vrlo toplo, navečer uz početak pada temperature.

Od srijede nas očekuje dotok hladnog kontinentalnog zraka pa će temperature zraka biti u padu. Najviše ćemo to osjetiti po noćnim i jutarnjim temperaturama iako će i one dnevne biti umjereno niže od aktualnih.