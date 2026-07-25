Velika promjena u ženskom tenisu: Novi test odlučivat će o pravu nastupa na WTA Touru

Ženski tenis ulazi u novo razdoblje. WTA je promijenio pravila o pravu nastupa te će igračice ubuduće morati proći jednokratno gensko testiranje kako bi mogle nastupati na turnirima ženskog profesionalnog Toura.

Riječ je o testu kojim se provjerava prisutnost SRY gena, povezanog s Y kromosomom i određivanjem biološkog spola. Testiranje se može obaviti brisom unutarnje strane obraza ili analizom krvi, a svaka igračica test treba napraviti samo jednom.

Nova pravila stupila su na snagu ovog tjedna, a WTA navodi kako je cilj zaštititi ravnopravne uvjete natjecanja u ženskom profesionalnom tenisu. Ako se tijekom inicijalnog testiranja utvrdi prisutnost SRY gena, slučaj se ne zaključuje automatski zabranom nastupa, nego slijede dodatne medicinske procjene, piše tportal.

Promjena predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodnu politiku WTA-a. Dosadašnja pravila dopuštala su nastup transrodnim ženama uz zadovoljavanje određenih uvjeta vezanih uz razinu testosterona i razdoblje tijekom kojeg se ona održavala ispod propisane granice.

Prema Reutersu, trenutačno nema poznatih transrodnih igračica koje se natječu na bilo kojoj razini profesionalnog ženskog tenisa. WTA objašnjava kako je nova politika osmišljena kako bi se očuvale 'jednake sportske mogućnosti u ženskom profesionalnom tenisu i pošteni uvjeti natjecanja'.

Testiranje igračica počet će tijekom 2026. godine, uz, prema najavama WTA-a, posebne mjere zaštite povjerljivosti medicinskih podataka.