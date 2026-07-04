Velika promjena u Stobreču: Završeni radovi na važnoj gradskoj prometnici

Završeni radovi na dionici Ulice Put sv. Lovre u Stobreču: Izgrađeno više kilometra nove magistralne vodoopskrbne mreže

Na dionici Ulice Put sv. Lovre u Stobreču završeni su radovi na izgradnji nove magistralne vodoopskrbne mreže u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“.

Na ovoj dionici izgrađeno je 1.013 metara nove magistralne vodoopskrbne mreže.

O projektu

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 % financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), dok se preostali dio sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunit će se standardi Europske unije u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u aglomeraciji Split – Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.