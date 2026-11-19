Stanovnike Tribunja i brojne posjetitelje ovog mjesta očekuju promjene u prometnoj organizaciji središnjeg parkirališta. Općina Tribunj sklopila je 16. studenoga 2026. godine ugovor s tvrtkom Sarađen d.o.o. iz Stankovaca za uređenje i opremanje Centralnog parkinga, a ugovorena vrijednost iznosi 125.424,66 eura bez PDV-a, odnosno približno 156.800 eura s PDV-om. Projekt ne obuhvaća samo povećanje broja parkirališnih mjesta nego i reorganizaciju ulaza i izlaza, uređenje susjednog raskrižja te izgradnju novog autobusnog stajališta.

Riječ je o lokaciji uz Jurjevgradsku ulicu, koja ima važnu ulogu u prometnom funkcioniranju Tribunja, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada znatno raste broj automobila. Prema izvedbenom projektu, parkiralište sada ima približno 181 mjesto, dok će ih nakon uređenja biti 193, odnosno 12 više. Iako povećanje kapaciteta nije veliko u odnosu na ukupan broj mjesta, znatno važnija promjena odnosi se na način kretanja vozila i razdvajanje parkirališnog prostora namijenjenog mještanima od dijela kojim se koriste ostali vozači.

Jedan ulaz umjesto dva: Posebni dijelovi za mještane i ostale korisnike

Prema novom prometnom rješenju, parkiralište će ubuduće imati jedan zajednički ulaz iz Jurjevgradske ulice, nakon kojeg će se promet usmjeravati prema dvama odvojenim dijelovima. Jedan dio bit će namijenjen lokalnom stanovništvu, odnosno pretplatnicima, dok će drugi služiti javnom korištenju uz naplatu. Takva organizacija trebala bi smanjiti nesporazume koji su se dosad pojavljivali zbog odvojenih ulaza i različitih pravila korištenja pojedinih dijelova parkirališta.

Foto: Boris Kačan

Od ukupno 193 planirana mjesta, njih 92 bit će predviđena za mještane, dok će 101 mjesto biti namijenjeno javnom korištenju. U oba dijela planirano je po pet parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, čime će se osigurati posebni kapaciteti za korisnike kojima je takav pristup nužan. Umjesto dosadašnjih privremenih stupića koji razdvajaju dijelove parkirališta, predviđeno je trajnije prostorno rješenje sa zelenim otokom.

Promijenit će se i unutarnja organizacija prometa. Vozila bi se parkiralištem trebala kretati jednosmjerno oko središnjih parkirališnih otoka, u smjeru obrnutom od kazaljke na satu, a postojeća uzdužna parkirališna mjesta na rubovima bit će uklonjena i zamijenjena drukčijom organizacijom okomitog parkiranja. Cilj je omogućiti jednostavnije manevriranje i smanjiti broj prometnih situacija u kojima se putanje vozila međusobno presijecaju.

Na važnom raskrižju gradit će se mini kružni tok

Projekt obuhvaća i rekonstrukciju raskrižja Jurjevgradske ulice i Ulice put Vodica, koje će dobiti oblik mini kružnog toka. Prema projektnoj dokumentaciji, predviđen je kružni tok vanjskog polumjera približno 10,25 metara, sa središnjim otokom oblikovanim tako da preko njega, prema potrebi, mogu prijeći i veća vozila. Takva se rješenja koriste na prometno ograničenim lokacijama gdje nema dovoljno prostora za klasičan kružni tok većih dimenzija.

Novo raskrižje trebalo bi pojednostavniti prometnu organizaciju na mjestu na kojem se sada isprepleću vozila koja prolaze Jurjevgradskom ulicom, skreću prema Ulici put Vodica ili pristupaju javnom parkiralištu. Budući da će se jedan od postojećih ulaza na parkiralište ukinuti, dio prometnih tokova bit će drukčije raspoređen, što bi trebalo pridonijeti preglednijem i razumljivijem prometnom rješenju.

Novo autobusno stajalište i poboljšanje oborinske odvodnje

Uz promjene parkirališta i raskrižja predviđena je i izgradnja novog autobusnog stajališta. Prema projektu, ono bi trebalo biti dovoljno dugo za prihvat tri standardna autobusa, uz dodatni pješački prostor za putnike. Sadašnje stajalište ima znatno ograničenije mogućnosti prihvata autobusa, pa bi novi zahvat mogao olakšati organizaciju autobusnog prometa, osobito tijekom razdoblja pojačanih turističkih dolazaka.

Važan dio radova odnosi se i na oborinsku odvodnju. Pojedini dijelovi postojećeg parkirališta nalaze se na vrlo maloj nadmorskoj visini, zbog čega su osjetljivi na povišenu razinu mora i nepovoljne vremenske uvjete. Prema projektnoj dokumentaciji, najniže točke parkirališta nalaze se na približno 45 centimetara nadmorske visine, pa su predviđena tehnička rješenja kojima se trebaju prilagoditi elementi odvodnje i povećati njihova otpornost.

Projektom su obuhvaćeni građevinski radovi, uređenje pojedinih rubnjaka i prometnih površina te postavljanje prometnih znakova i oznaka na kolniku. Veći dio postojećeg asfaltnog platoa trebao bi ostati u uporabi, što znači da se zahvat prvenstveno odnosi na funkcionalno preuređenje, a ne na potpunu izgradnju novog parkirališta od temelja.

Ugovor potpisan, radovi bi trebali trajati četiri mjeseca

Prema podacima iz registra javne nabave, procijenjena vrijednost projekta bila je 128.000 eura bez PDV-a, dok je ugovor s tvrtkom Sarađen sklopljen za nešto manji iznos. Za izvođenje radova predviđen je rok od 120 dana od uvođenja izvođača u posao, što znači da datum potpisivanja ugovora još nije dovoljan za određivanje točnog završetka preuređenja.

Za stanovnike Tribunja posebno će biti važan način organizacije parkiranja tijekom samih radova. Budući da je riječ o jednom od glavnih parkirališnih prostora u mjestu, eventualna privremena ograničenja mogla bi utjecati na svakodnevno parkiranje vozila i pristup središtu Tribunja. Općina bi stoga trebala pravodobno objaviti raspored radova, moguće zatvaranje pojedinih dijelova parkirališta i alternativne mogućnosti parkiranja.

Nakon završetka projekta Tribunj bi trebao dobiti preglednije organiziran prometni prostor, dodatnih 12 parkirališnih mjesta, sigurnije raskrižje i kvalitetnije uvjete za autobusni prijevoz.