Velika promjena u hrvatskom gradu: Od Nove godine kafići i restorani više neće plaćati ovaj namet

Grad Rijeka od 1. siječnja iduće godine planira ukinuti porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Do 26. studenoga je otvoreno javno savjetovanje o izmjenama odluke o porezima Grada Rijeke prema kojem se odustaje od naplate ovog poreza koji je iznosio 1,5 posto.

Prema Zakonu o lokalnim porezima, uvođenje i zadržavanje poreza na potrošnju u nadležnosti je samog grada, dok su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti porez na nekretnine pa bi samim time, nakon ukidanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na nekretnine ostao jedini gradski porez, piše Novi list.

Manje administracije

U Gradu su naveli kako je osnovni cilj ukidanja poreza porezno i administrativno rasterećenje ugostitelja te pojednostavljenje poslovanja.

– Porez na potrošnju dodatno opterećuje ugostiteljsku djelatnost, a zahtijeva i zasebno vođenje evidencija, obračun porezne obveze i podnošenje mjesečnih prijava na obrascu PP-MI-PO. Ukidanjem poreza ugostitelji bi se oslobodili tih obveza, što bi osobito koristilo malim i srednjim poduzetnicima te obrtnicima u ugostiteljstvu. Smanjili bi se i administrativni postupci unutar gradske uprave, kažu u Gradu.

Predloženo ukidanje, dakle, rasterećuje ugostitelje, a eventualni učinak na cijene ugostiteljskih usluga ovisit će o poslovnim odlukama svakog od njih pojedinačno. Grad Rijeka je lani od poreza na potrošnju »inkasirao« oko 510.000 eura, a procjenjuje se da bi ukidanje poreza dovelo do smanjenja godišnjih proračunskih prihoda za približno pola milijuna eura.

Najavljeno rasterećenje, riječki su ugostitelji očekivano pozdravili. Tako u Cehu ugostitelja pri Udruženju obrtnika Rijeka ističu kako je riječ o konkretnom koraku prema financijskom i administrativnom rasterećenju ugostitelja koji se već dugo suočavaju s rastom troškova poslovanja, energenata, sirovina i rada te sve većim administrativnim zahtjevima.

– Svako rasterećenje poslovanja za nas predstavlja važan pomak. Ukidanje poreza na potrošnju neće riješiti sve izazove s kojima se suočavamo, ali je konkretna mjera koja pokazuje razumijevanje za potrebe naše struke. Važno nam je stvaranje stabilnijeg poslovnog okruženja u kojem obrtnici mogu dugoročno planirati, ulagati i zadržati zaposlenike, istaknula je Anđelina Macan, predsjednica Ceha ugostitelja te dodala kako je ugostiteljstvo važan dio gospodarske i turističke ponude Rijeke.

– Pozdravljamo ovu gradsku inicijativu te očekujemo da će prijedlog, nakon provedenog javnog savjetovanja, biti prihvaćen. Treba istaći i važnost nastavka dijaloga s lokalnom samoupravom kako bismo zajednički stvarali kvalitetnije i održivije uvjete poslovanja. I stoga pozivam sve naše ugostitelje da se uključe u javno savjetovanje i iznesu svoje prijedloge, zaključila je Macan.

Nelogičnost primjene

Hrvoje Margan, predsjednik Ceha ugostitelja Hrvatske, također je pozdravio najavu ukidanja ovog poreza u Rijeci, ukazujući da se za njegovo ukidanje ugostitelji bore već godinama. S time da su u nekim gradovima i općinama uspjeli, a u drugima nisu. Ovaj se porez obračunava po stopi do maksimalno 3 posto, a situacija u Hrvatskoj je prilično šarolika.

– Mi se već godinama borimo da se taj porez ukine jer se radi o nametu koji se ne plaća nigdje drugdje u Europi, samo u Hrvatskoj. Danas na terenu imate situacije da većina općina i gradova, koji imaju ovaj porez, razrezuju po stopi od 3 posto. Ovaj namet imaju, primjerice, Split, Makarska, Dubrovnik, Vukovar, Osijek… S druge strane, Zagreb, Bjelovar ili Kostrena, uopće ne naplaćuju ovaj porez, pojasnio je Margan.

Viškovo, primjerice, nije imalo ovaj porez, pa je onda uveden i to uz stopu od 3 posto. Opatija ima 2 posto. Ugostitelji ukazuju na još jednu nelogičnost. Naime, ovaj se porez razrezuje samo za pića u ugostiteljskim objektima, i to za gazirane sokove, kao i alkohol. Argument za uvođenje ovog poreza u kafićima i restoranima jest to da kupcima ugostitelji prodaju pića puna šećera i alkohol koja štete zdravlju. Trgovci u trgovinama prodaju ista ta pića, međutim ovaj porez – ne plaćaju.