VELIKA PROMJENA U HRVATSKOJ Za jedan proizvod čak četiri cijene, HOK hitno traži ukidanje novih pravila

Hrvatska obrtnička komora traži od Vlade da ukine dvije odluke kojima se od 1. listopada obveza isticanja dodatne, odnosno sidrene cijene proširuje na sve proizvode i usluge, a trgovcima i pružateljima usluga uvodi se i obveza objave cjenika na internetu ako imaju mrežnu stranicu.

Predsjednica Sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić rekla je u HRT-ovu Studiju 4 da je do početka primjene ostalo vrlo malo vremena te da obrtnici imaju velik broj pitanja na koja, tvrdi, ni u HOK-u još nemaju sve odgovore. "Imamo iznimno velik broj upita. Problem je što niti mi sami nismo imali odgovore na sva pitanja. Odluke su donesene dosta brzo i nije im prethodilo savjetovanje. Najteža je posljedica što odluke stupaju na snagu 1. listopada i iznimno je malo vremena", rekla je Mostarčić.

HOK je zbog toga za danas organizirao i besplatan webinar na kojem obrtnicima objašnjava nove obveze.

Što se mijenja 1. listopada?

Vlada je odluke donijela 10. rujna u sklopu novog paketa mjera, a objavljene su dan poslije u Narodnim novinama. Najveća promjena je proširenje takozvane sidrene cijene na sve proizvode i usluge. Za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom uz aktualnu cijenu morat će se isticati i cijena koja je vrijedila 10. rujna 2026.

Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo pravilo već postoji pa se za njih nastavlja isticati cijena koja je vrijedila 2. svibnja 2025. Sidrena cijena mora biti jasno i vidljivo istaknuta uz aktualnu cijenu u trgovini ili uslužnom objektu. Ako se cijena oglašava, dodatna cijena mora se navesti i na letcima, plakatima, digitalnim oglasima i mrežnim stranicama.

Cjenici će morati biti objavljeni na internetu

Druga Vladina odluka odnosi se na cjenike. Trgovci i pružatelji usluga koji imaju mrežne stranice morat će ondje objavljivati svoje cjenike u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu, odnosno u XML ili CSV datotekama. Trgovci će cjenike morati ažurirati svakog radnog dana najkasnije do 8 sati, dok će ih pružatelji usluga morati ažurirati nakon svake promjene cijena. Objavljene verzije moraju ostati dostupne 30 dana. Propisano je i omogućavanje automatiziranog prikupljanja podataka kako bi se cijene mogle uspoređivati.

Mostarčić kaže da će obveza zahvatiti vrlo širok krug poduzetnika. "Svi trgovci, bez iznimki, od obrtnika do OPG-ova te pružatelja usluga, koji rade prema krajnjem potrošaču, postaju obveznici isticanja dodatne cijene i objave cjenika na svojim mrežnim stranicama ako ih imaju", rekla je.

"Za jedan proizvod četiri cijene"

Poseban problem, prema HOK-u, nastaje kada je proizvod na akciji.

Mostarčić je kao primjer uzela majicu koja se prodaje po akcijskoj cijeni od deset eura. Uz nju se, kaže, u određenim situacijama mogu pojaviti aktualna akcijska cijena, ranija cijena, najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja te nova sidrena cijena.

"Ako je 1. listopada akcijska cijena 10 eura, onda morate imati cijenu od 12 eura prekriženu, a pored toga morate imati i cijenu koja je vrijedila 30 dana prije nego što je proizvod stavljen na sniženje. Treće, mora se iskazati i dodatna cijena koja je vrijedila 10. rujna. Morate imati iskazane četiri cijene za jedan proizvod, sve u svrhu informacije potrošačima", objasnila je Mostarčić. Zakon o zaštiti potrošača već propisuje da se tijekom akcijske i drugih posebnih oblika prodaje mora navesti cijena po kojoj se roba prodaje te najniža cijena koju je isti proizvod imao tijekom 30 dana prije početka sniženja.

HOK prvo tražio odgodu, sada želi ukidanje

HOK je nakon donošenja odluka prvo tražio da se njihova primjena odgodi. Sada je otišao korak dalje i od Vlade traži potpuno ukidanje obiju odluka. "HOK je odmah poslao dopis Ministarstvu. Tražili smo odgodu ove odluke, a jutros smo poslali zahtjev Vladi da se ukinu obje odluke", rekla je Mostarčić.

Jedan od glavnih argumenata Komore je to što već 17. studenoga počinje primjena dijela izmjena Zakona o zaštiti potrošača koji uvodi baznu cijenu.

Prema zakonskoj definiciji, bazna cijena je maloprodajna cijena koja je vrijedila određenog dana u prethodnom razdoblju. Trgovci će je morati isticati uz maloprodajnu cijenu, a zakon propisuje i objavu važećih cjenika proizvoda na mrežnim stranicama.

No postoji važna razlika. Zakon ne određuje unaprijed datum koji će služiti kao bazna cijena, nego propisuje da će ministar pravilnikom odrediti za koji dan, za koje proizvode i na koji način se ona mora isticati. Vladina odluka koja stupa na snagu 1. listopada, s druge strane, izričito određuje 10. rujna kao referentni datum za novobuhvaćene proizvode i usluge.

"Naš je zahtjev da ukinemo odluke koje bi stupale na snagu 1. listopada i da 17. studenoga svi imamo baznu cijenu", zaključila je Mostarčić.

Vlada: "Potrošači će lakše vidjeti tko je dizao cijene"

Vlada nove mjere predstavlja kao način povećanja transparentnosti i borbe protiv rasta cijena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sjednice Vlade rekao je da će potrošači zahvaljujući novim pravilima moći jasnije pratiti kako su se cijene mijenjale i uspoređivati trgovce.

"Potrošači će jasnije vidjeti tko je i u kojem trenutku mijenjao cijene, na više ili na niže, te odlučiti kome će dati svoje povjerenje i svoj novac. Na taj način svojim izborom utječu na cijene i ponašanje tržišta", rekao je Šušnjar.