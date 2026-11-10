Velika promjena u hrvatskoj trgovini. Evo kome će Studenac prepustiti dio trgovina

Trgovački lanac Studenac nastavlja s mjerama financijske stabilizacije poslovanja, a jedan od najnovijih poteza je prijenos četiriju trgovina na dubrovačkom području u maloprodajnu mrežu Ribole. Trgovine će nastaviti raditi na istim adresama, dok je za svih 55 zaposlenika osiguran nastavak zaposlenja uz zadržavanje postojećih uvjeta.

Kako su priopćili iz Studenca, riječ je o poslovnom dogovoru kojim žele osigurati dodatnu likvidnost i nastaviti proces financijskog i operativnog restrukturiranja.

Ribola preuzima trgovine u Dubrovniku i Mokošici

Dogovor se odnosi na četiri prodavaonice većeg formata, smještene na frekventnim lokacijama u Dubrovniku i Mokošici.

Riječ je o trgovinama na sljedećim adresama:

- Vukovarska ulica 26, Dubrovnik

- Obala Stjepana Radića 25, Dubrovnik

- Ulica Riječka 9, Dubrovnik

- Ulica Bartola Kašića 8, Mokošica

Ribola će preuzeti prava iz dugoročnih ugovora o najmu poslovnih prostora, postojeću opremu i zalihe robe te nastaviti maloprodajnu djelatnost na tim lokacijama.

Završetak prijenosa poslovanja predviđen je do kraja studenoga 2026. godine.

Što će biti sa zaposlenicima?

Jedno od ključnih pitanja odnosi se na sudbinu radnika zaposlenih u trgovinama koje mijenjaju trgovački lanac.

Iz Studenca ističu kako je za svih 55 zaposlenika dogovoren nastavak rada u Riboli, bez promjene postojećih uvjeta zaposlenja.

Predsjednik Uprave Studenca Teo Vujčić naglasio je da je očuvanje radnih mjesta bilo jedan od važnih ciljeva dogovora.

„Dogovor s Ribolom konkretan je primjer mjera kojima osiguravamo dodatnu likvidnost i stvaramo temelje za dugoročno održivo poslovanje”, poručio je Vujčić.

Dodao je kako je posebno zadovoljan time što je pronađeno rješenje koje omogućuje nastavak poslovanja trgovina i zadržavanje zaposlenika.

Prijenos četiriju trgovina dio je šireg plana kojim Studenac nastoji poboljšati svoju financijsku poziciju.

Iz kompanije podsjećaju da su krajem listopada predstavili paket mjera financijske i operativne optimizacije. Prema njihovim procjenama, te bi mjere od 2027. godine trebale donositi oko 40 milijuna eura godišnjih ušteda.

Uprava Studenca poručuje kako će nastaviti provoditi aktivnosti usmjerene na dugoročnu održivost poslovanja i uspješnu provedbu restrukturiranja.

Ribola širi svoju maloprodajnu mrežu

Preuzimanjem dubrovačkih trgovina svoju prisutnost dodatno proširuje Ribola, hrvatski trgovački lanac sa sjedištem u Kaštelima.

Ribola trenutačno posluje kroz približno stotinu trgovina na području Splitsko-dalmatinske županije. U njezinoj mreži prevladavaju manje kvartovske prodavaonice, ali posluje i kroz veće formate, uključujući supermarkete i hipermarkete.

Nakon završetka dogovorenog prijenosa poslovanja, četiri dosadašnje Studenčeve trgovine u Dubrovniku i Mokošici nastavit će raditi u sklopu Riboline maloprodajne mreže.