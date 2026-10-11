Velika promjena u Hrvatskim šumama: Zaposlenici će dva dana u tjednu raditi od kuće, evo što stoji iza odluke

Hrvatske šume uvode novi model organizacije rada za dio svojih zaposlenika. Administrativni djelatnici ubuduće će u urede dolaziti samo tri dana u tjednu, dok će ponedjeljkom i petkom raditi od kuće. Razlog ove odluke je smanjenje troškova i racionalizacija poslovanja. Kako piše portal Šibenik News, nova organizacija rada obuhvatit će zaposlenike 17 administrativnih uprava Hrvatskih šuma. Prema odluci Uprave, službenici će na svojim radnim mjestima fizički biti prisutni utorkom, srijedom i četvrtkom, dok će preostala dva radna dana svoje obveze obavljati na daljinu.

Glavni cilj je smanjenje troškova

Ovakav potez dio je nastojanja Uprave Hrvatskih šuma da smanji režijske i operativne troškove poslovanja.

Procjenjuje se kako će se ograničavanjem korištenja uredskih prostora na tri dana u tjednu ostvariti značajne uštede, prvenstveno na potrošnji energenata i održavanju uredske infrastrukture.

Šumari i radnici na terenu nastavljaju po starom

Ipak, novi model rada neće se odnositi na sve zaposlenike Hrvatskih šuma. Šumari, drvosječe i ostali radnici koji svoje poslove obavljaju na terenu nastavit će raditi prema dosadašnjem rasporedu, pet dana u tjednu.

Promjene će se tako primjenjivati isključivo na administrativno osoblje, čiji poslovi omogućuju rad na daljinu.

Kako navodi Šibenik News, odluka je donesena u sklopu racionalizacije poslovanja, a očekuje se da će smanjeno korištenje uredskih prostora pridonijeti uštedama na razini tvrtke.