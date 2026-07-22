Velika promjena stiže u Split: Nakon 21 sat alkohol se više neće moći kupiti, kazne su ogromne

Split bi uskoro mogao uvesti zabranu noćne prodaje alkoholnih pića na području cijeloga grada. O prijedlogu odluke gradski vijećnici raspravljat će u srijedu, 29. srpnja, a prema informacijama kojima raspolažemo, odluka bi trebala dobiti potrebnu većinu i biti usvojena. Nova pravila odnosila bi se na prodaju alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u razdoblju od 21 sat do 6 sati ujutro.

Zabrana bi vrijedila u cijelom Splitu

Prema izmjenama Zakona o trgovini, objavljenima u "Narodnim novinama", gradovi i općine mogu ograničiti noćnu prodaju alkohola, ali takva odluka mora vrijediti na cijelom administrativnom području jedinice lokalne samouprave. To znači da se zabrana u Splitu ne bi odnosila samo na centar grada i povijesnu jezgru, nego na sve gradske četvrti i kotareve.

Trgovine i drugi prodajni objekti mogli bi nastaviti raditi, ali u razdoblju obuhvaćenom zabranom ne bi smjeli prodavati alkoholna pića.

Primjenjivala bi se od početka lipnja do sredine rujna

Prema prijedlogu Grada Splita, ograničenje bi se primjenjivalo tijekom turističke sezone, od 1. lipnja do 15. rujna. To znači da bi zabrana noćne prodaje alkohola u budućnosti vrijedila tijekom nešto više od tri najintenzivnija turistička mjeseca. Bude li odluka usvojena na sjednici 29. srpnja te potom objavljena u "Službenom glasniku Grada Splita", nova pravila mogla bi se početi primjenjivati već tijekom kolovoza. Time bi ograničenje obuhvatilo i završni dio ovogodišnje turističke sezone. Odluka se odnosi na prodaju alkohola u prodajnim objektima, a ne na njegovo posluživanje u ugostiteljskim objektima.

To znači da se zabrana ne bi odnosila na kafiće, restorane, barove i noćne klubove, čiji su rad i posluživanje alkoholnih pića uređeni drugim propisima. Grad Split je u službenim objavama kao ciljeve ove mjere naveo povećanje sigurnosti, zaštitu javnog reda i mira te poboljšanje kvalitete života građana. Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je poručio da Grad želi sigurniji i uređeniji Split, uz pojačane aktivnosti nadležnih službi tijekom noći.

Kazne dosežu gotovo 40 tisuća eura

Za kršenje zabrane Zakonom o trgovini predviđene su visoke novčane kazne. Pravna osoba mogla bi biti kažnjena iznosom od 5.000 do čak 39.810 eura, dok se kazne za obrtnike kreću od 5.000 do 13.270 eura. Odgovornim osobama u tvrtkama i fizičkim osobama također prijete kazne od nekoliko tisuća eura.

Bude li odluka usvojena, Split će iskoristiti mogućnost koju je gradovima i općinama dao izmijenjeni Zakon o trgovini. Donesenu odluku Grad će morati dostaviti Državnom inspektoratu, koji će imati važnu ulogu u nadzoru njezine provedbe.