Velika promjena stiže i u Hrvatsku: Bolt ulazi u ChatGPT, evo što će sve korisnici moći napraviti

Način na koji naručujemo prijevoz mogao bi se poprilično promijeniti. Bolt je najavio globalno pokretanje svoje usluge unutar ChatGPT-a, a nova mogućnost bit će dostupna i korisnicima u Hrvatskoj. Umjesto prebacivanja iz jedne aplikacije u drugu, korisnici će svoje putovanje moći planirati kroz razgovor s umjetnom inteligencijom. Bolt navodi kako je riječ o prvoj platformi za naručivanje vožnje koja ovu mogućnost istodobno uvodi u Hrvatskoj i ostalim državama Europske unije, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Švicarskoj, Ukrajini i Azerbajdžanu.

Cijenu vožnje moći ćete provjeriti unutar ChatGPT-a

Nova integracija neće se svoditi samo na jednostavno povezivanje dviju usluga. Korisnici će unutar ChatGPT-a moći unaprijed provjeriti procijenjenu cijenu Boltove vožnje i usporediti opcije rute. ChatGPT bi trebao preporučivati i optimalno vrijeme polaska, pružati informacije o zatvorenim prometnicama i privremenim izmjenama prometa tijekom velikih događanja te predlagati mjesto preuzimanja koje bi trebalo skratiti vrijeme čekanja. Primjer prikazan u Boltovu priopćenju pokazuje kako bi cijeli sustav mogao izgledati u praksi. Korisnik može upitati kada je najbolje krenuti na koncert, nakon čega sustav prikazuje opcije Boltove vožnje, procijenjene cijene te predlaže vrijeme polaska i mjesto iskrcaja. Drugim riječima, umjetna inteligencija trebala bi povezati planiranje putovanja i sam prijevoz u jednom razgovoru.

Za početak će se plaćati preko Bolt aplikacije

Za korištenje nove mogućnosti korisnici će trebati besplatno dodati Boltov dodatak u ChatGPT. Ipak, u početnoj fazi neće baš sve biti moguće napraviti bez izlaska iz ChatGPT-a. Plaćanje vožnje i dalje će se izvršavati putem Bolt aplikacije. Tvrtka najavljuje kako tijekom godine planira omogućiti i izravno plaćanje vožnji unutar ChatGPT-a. U Boltu smatraju kako ovakav način korištenja prijevoza prati promjene u navikama korisnika. "Ljudi više ne planiraju svoj izlazak koristeći pet različitih aplikacija. Sve se više toga danas odvija kroz jedan razgovor s umjetnom inteligencijom", poručio je Paddy Partridge, viši potpredsjednik u Boltu. Dodao je kako bi naručivanje prijevoza u vrijeme sve veće uporabe umjetne inteligencije također trebalo postati jednostavnije.

"Kako se sve više svakodnevnih interakcija odvija putem AI-ja, vjerujemo da bi i naručivanje vožnje trebalo biti jednako jednostavno – pitajte, provjerite cijenu i krenite", poručio je.

AI sve više ulazi u planiranje putovanja

Bolt svoju odluku temelji i na promjenama ponašanja putnika. Prema istraživanju Accenture Consumer Pulse Research 2025, provedenom među više od 18 tisuća ispitanika u 14 zemalja, 80 posto putnika već koristi alate umjetne inteligencije u različitim fazama putovanja, dok je više od polovice ispitanih spremno AI-ju prepustiti organizaciju cijelog putovanja. Bolt posluje u više od 50 zemalja i 850 gradova, a njegove usluge koristi više od 200 milijuna korisnika. Platformu koristi i više od 4,5 milijuna partnerskih vozača diljem svijeta. Nova integracija pokazuje u kojem bi smjeru mogao krenuti razvoj aplikacija za prijevoz – korisnik više neće nužno prvo otvarati aplikaciju prijevoznika, nego će od umjetne inteligencije moći zatražiti da mu pomogne odrediti kada krenuti, kojom rutom, koliko bi vožnja mogla koštati i gdje je najbolje ući u vozilo.