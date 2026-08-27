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Velika promjena stiže i u Hrvatsku: Bolt ulazi u ChatGPT, evo što će sve korisnici moći napraviti

Bolt povukao veliki potez
Bolt app

Način na koji naručujemo prijevoz mogao bi se poprilično promijeniti. Bolt je najavio globalno pokretanje svoje usluge unutar ChatGPT-a, a nova mogućnost bit će dostupna i korisnicima u Hrvatskoj. Umjesto prebacivanja iz jedne aplikacije u drugu, korisnici će svoje putovanje moći planirati kroz razgovor s umjetnom inteligencijom. Bolt navodi kako je riječ o prvoj platformi za naručivanje vožnje koja ovu mogućnost istodobno uvodi u Hrvatskoj i ostalim državama Europske unije, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Švicarskoj, Ukrajini i Azerbajdžanu.

Cijenu vožnje moći ćete provjeriti unutar ChatGPT-a

Nova integracija neće se svoditi samo na jednostavno povezivanje dviju usluga. Korisnici će unutar ChatGPT-a moći unaprijed provjeriti procijenjenu cijenu Boltove vožnje i usporediti opcije rute. ChatGPT bi trebao preporučivati i optimalno vrijeme polaska, pružati informacije o zatvorenim prometnicama i privremenim izmjenama prometa tijekom velikih događanja te predlagati mjesto preuzimanja koje bi trebalo skratiti vrijeme čekanja. Primjer prikazan u Boltovu priopćenju pokazuje kako bi cijeli sustav mogao izgledati u praksi. Korisnik može upitati kada je najbolje krenuti na koncert, nakon čega sustav prikazuje opcije Boltove vožnje, procijenjene cijene te predlaže vrijeme polaska i mjesto iskrcaja. Drugim riječima, umjetna inteligencija trebala bi povezati planiranje putovanja i sam prijevoz u jednom razgovoru.

Za početak će se plaćati preko Bolt aplikacije

Za korištenje nove mogućnosti korisnici će trebati besplatno dodati Boltov dodatak u ChatGPT. Ipak, u početnoj fazi neće baš sve biti moguće napraviti bez izlaska iz ChatGPT-a. Plaćanje vožnje i dalje će se izvršavati putem Bolt aplikacije. Tvrtka najavljuje kako tijekom godine planira omogućiti i izravno plaćanje vožnji unutar ChatGPT-a. U Boltu smatraju kako ovakav način korištenja prijevoza prati promjene u navikama korisnika. "Ljudi više ne planiraju svoj izlazak koristeći pet različitih aplikacija. Sve se više toga danas odvija kroz jedan razgovor s umjetnom inteligencijom", poručio je Paddy Partridge, viši potpredsjednik u Boltu. Dodao je kako bi naručivanje prijevoza u vrijeme sve veće uporabe umjetne inteligencije također trebalo postati jednostavnije.

"Kako se sve više svakodnevnih interakcija odvija putem AI-ja, vjerujemo da bi i naručivanje vožnje trebalo biti jednako jednostavno – pitajte, provjerite cijenu i krenite", poručio je.

AI sve više ulazi u planiranje putovanja

Bolt svoju odluku temelji i na promjenama ponašanja putnika. Prema istraživanju Accenture Consumer Pulse Research 2025, provedenom među više od 18 tisuća ispitanika u 14 zemalja, 80 posto putnika već koristi alate umjetne inteligencije u različitim fazama putovanja, dok je više od polovice ispitanih spremno AI-ju prepustiti organizaciju cijelog putovanja. Bolt posluje u više od 50 zemalja i 850 gradova, a njegove usluge koristi više od 200 milijuna korisnika. Platformu koristi i više od 4,5 milijuna partnerskih vozača diljem svijeta. Nova integracija pokazuje u kojem bi smjeru mogao krenuti razvoj aplikacija za prijevoz – korisnik više neće nužno prvo otvarati aplikaciju prijevoznika, nego će od umjetne inteligencije moći zatražiti da mu pomogne odrediti kada krenuti, kojom rutom, koliko bi vožnja mogla koštati i gdje je najbolje ući u vozilo.

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