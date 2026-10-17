VELIKA PROMJENA NAKON VIŠE OD 50 GODINA Svijet mijenja način mjerenja vremena, evo što će se dogoditi s našim satovima

Način na koji se u svijetu mjeri vrijeme uskoro bi trebao doživjeti važnu promjenu. Nakon više od pola stoljeća korištenja, prijestupna sekunda odlazi u povijest, čime se želi spriječiti niz problema koje je njezino dodavanje stvaralo računalnim sustavima diljem svijeta.

Prema najavljenom planu Međunarodnog ureda za utege i mjere (BIPM), promjena bi trebala stupiti na snagu 20. svibnja 2027. godine, kada se obilježava Svjetski dan mjeriteljstva.

Zašto se uopće dodavala jedna sekunda?

Prijestupna sekunda uvedena je 1972. godine kako bi se koordinirano svjetsko vrijeme (UTC), koje se temelji na atomskim satovima, održavalo usklađenim s vremenom određenim Zemljinom rotacijom.

Naime, naš planet ne okreće se uvijek jednakom brzinom. Na njegovu rotaciju utječu brojni čimbenici, uključujući gravitacijsko djelovanje Mjeseca i promjene u raspodjeli mase na Zemlji, među kojima je i topljenje polarnih ledenih pokrova.

Za razliku od Zemljine rotacije, atomski satovi vrijeme mjere iznimno precizno. Upravo je zbog te razlike povremeno bilo potrebno dodati jednu sekundu kako bi dva sustava ostala usklađena.

Razlika će smjeti narasti čak na sat vremena

Prema novim pravilima, dopušteno odstupanje između UTC-a i astronomskog vremena povećat će se na čak 3600 sekundi, odnosno jedan sat.

Iako ta brojka zvuči dramatično, znanstvenici procjenjuju da se tako veliko odstupanje neće dogoditi još najmanje tisuću godina.

To znači da građani neće morati ručno namještati satove niti će se svakodnevni raspored vremena zbog ove promjene primjetno promijeniti.

Jedna sekunda već je izazivala kaos na internetu

Razlog za ukidanje prijestupne sekunde krije se ponajprije u problemima koje je njezina primjena stvarala suvremenoj tehnologiji.

Kako piše Daily Mail, dodavanje sekunde 2012. godine izazvalo je poteškoće u računalnim sustavima zbog kojih su privremeno bile pogođene internetske usluge poput Reddita i LinkedIna. Problemi su se odrazili i na zračni promet, uključujući kašnjenja letova australskog Qantasa.

Slične poteškoće zabilježene su i 2016. godine.

Poseban izazov predstavlja mogućnost uvođenja takozvane negativne prijestupne sekunde, odnosno oduzimanja jedne sekunde. Takav bi postupak mogao izazvati dodatne probleme u digitalnim sustavima koji ovise o preciznom i neprekinutom mjerenju vremena.

Što ova odluka znači za budućnost?

Setnam Shemar iz britanskog Nacionalnog fizikalnog laboratorija objasnio je da se ovom promjenom nastoji smanjiti rizik za sustave koji zahtijevaju iznimnu vremensku preciznost, uz očuvanje veze između službenog svjetskog vremena i Zemljine rotacije.

Za većinu ljudi promjena će proći gotovo nezapaženo, ali za računalne mreže, telekomunikacije i druge tehnološke sustave mogla bi značiti znatno pouzdanije funkcioniranje.

Tako bi jedna naizgled nevažna sekunda, koja je desetljećima služila usklađivanju naših satova sa Zemljom, uskoro mogla prestati biti dio međunarodnog sustava mjerenja vremena.