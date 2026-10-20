Velika promjena na pomolu u Hrvatskoj? Razmatra se ukidanje obveznog cijepljenja za novorođenčad

Razmišlja se o ukidanju univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze. Struka je što se toga tiče, kako doznaje Dnevnik Nove TV, podijeljenih mišljenja. Paralelno, polako se odmotava klupko vezano za istragu BCG cjepiva.

Četiri bebe imale su nuspojave na cjepivo, upalu kostiju. Bugarski proizvođač tvrdio je da su u dva slučaja dane deset puta veće doze. U HALMED-u kažu da su provjerili i da nije tako – došlo je do pogreške pri unosu podataka o dozi u bazu nuspojava.

"Provjerili smo s cjepiteljima, radi se zapravo o pogrešci pri unosu u europski sustav. Znači u digitalni sustav, bazu lijekova", rekao je prof. dr. sc. Siniša Tomić, ravnatelj HALMED-a.

"Mi smo istražili sva ta četiri slučaja. U sva četiri slučaja dokazano je da se radi o bakteriji BCG koja sasvim sigurno potječe iz cjepiva i sada čekamo odgovor bugarske agencije", rekao je izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Provjerena je kakvoća cjepiva, odnosno ispunjava li propisane standarde – s tim nije bilo problema. Prema dosad dostupnim informacijama, pretpostavlja se da nije bilo problema ni s hladnim lancem, odnosno transportom i čuvanjem cjepiva.

Na pitanje koji su sljedeći koraci, Tomić je rekao: "Sad je potrebno ispitati zašto je došlo do grupiranja signala i koji je uzrok tome, je li to neki intrizični uzrok u samom cjepivu ili nešto drugo."

Drugim riječima, treba još detaljnije ispitati zašto je došlo do pojave tog broja nuspojava, je li stvar u samom cjepivu ili nečem drugom. Inače, u ova dva tjedna stiglo je još prijava sumnji na različite nuspojave.

"Nakon obustave bilo je još dodatnih 20-ak prijava sumnji na nuspojave, za koje je potrebno utvrditi je li ih cjepivo prouzrokovalo ili ne", rekao je Tomić. Nije odgovorio je li među njima i sumnja na upalu kostiju: "Pa ima različitih sumnji."

Paralelno, razmatra se ukidanje cjepljenja protiv tuberkuloze.

"Paralelno s time, vodimo diskusiju s pulmološkim, pedijatrijskim društvom, s osobama koje se bave tuberkulozom oko toga jesmo li na toj razini da možemo prestati s univerzalnim cijepljenjem BCG-om", potvrdio je Capak.

Struka je tu, kažu iz pedijatrijskog i epidemiloškog društva, dosta podijeljenih mišljenja.

"Sada se razmatra da se odustane od tog univerzalnog i da se prijeđe na selektivno. Znači, da se procjenjuje za svako novorođenče ponaosob da li ima određene rizične čimbenike i da se onda ta djeca cijepe, a ostala djeca se onda ne bi cijepila", objasnio je prim. dr. sc. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.

Prošle godine bilo je 219 prijava oboljelih od tuberkuloze. Statistika pokazuje da imamo porast udjela oboljelih rođenih izvan Hrvatske. Prošle godine ih je bilo 29% . Najčešće iz Nepala, Indije i Filipina. O ukidanju se razmišljalo i prije dvije godine, ali se odustalo zbog pojačanih migracija, priljeva stranih radnika.

"A uglavnom ti ljudi koji dolaze, dolaze iz zemalja gdje je incidencija tuberkuloze višestruko veća nego naša u Hrvatskoj. Dakle, tad smo ipak za svaki slučaj da tako kažem odustali od tog prijelaza", rekao je Venus.