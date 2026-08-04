Velika promjena na hrvatskim cestama: Nova vozačka imat će čak 200 zaštitnih elemenata

Papirnate vozačke i zakonski odlaze u povijest. Cilj je uvesti što sigurniju vozačku dozvolu, jedinstvenu na prostoru cijele Europske unije.

"Ima 200 različitih elemenata zaštite koji se nalaze unutar te kartice. Jedan dio je vidljiv građanima drugi dio se može iščitati isključivo forenzičkim pomagalima. Vrlo bitno za reći je da je interoperabilna u svim državama EU", rekao je Blaž Sviličić, direktor Sektora proizvodnje, AKD za Dnevnik.hr.

Stare papirnate vozačke dozvole nerijetko su u raspadnutom stanju, fotografije na njima stare su više od 20 godina, a podaci se iznimno teško čitaju. Upravo iz tog razloga, ali i zbog zakonske obveze, potrebno ih je zamijeniti. Mogućnost krivotvorenja, smanjena je na najmanju moguću mjeru.

"Jedna od osnovnih razlika jest u tome što je na starim dozvolama fotografija bila lijepljena, dok je na svim novijima integrirana u sam dokument. Osim toga, nova dozvola u obliku kartice ima elektronički nosač podataka koji sadrži sve podatke s kartice. To znači da je strojno čitljiva, i to na više načina, budući da sadrži i posebnu strojno čitljivu zonu", nadodaje Sviličićza Dnevnik.hr.

Za novu, procedura je jednostavna. Osim u Policiji dostupna je i kroz sustav e-građani.

Cijena izrade vozačke dozvole u redovnom postupku (do 30 radnih dana) iznosi 20 eura. U ubrzanom postupku (tri radna dana) stoji 26 eura, dok ćete za žurni postupak, kojim je gotova u roku od jednog radnog dana, izdvojiti 59,73 eura. Ako želite da vam se vozačka dozvola dostavi na kućnu adresu, to će vas stajati 24,02 eura.

Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu, fotografija nije potrebna, jednako kao i liječnička potvrda. Nju donose samo profesionalni vozači.