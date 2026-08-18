Velika promjena na hrvatskim autocestama: Naplatne kućice odlaze, evo što će biti s ENC uređajima

Hrvatske autoceste pripremaju jednu od najvećih promjena u načinu naplate cestarine posljednjih desetljeća. Klasične naplatne kućice trebale bi otići u povijest, a novi sustav omogućit će prolazak autocestom bez zaustavljanja.

Za brojne vozače koji već koriste ENC odmah se nameće pitanje: što će biti s njihovim uređajem?

Dobra vijest je da ENC ne nestaje. Upravo suprotno, ostat će jedan od dva osnovna načina naplate u novom sustavu. Sustav će koristiti tehnologiju slobodnog protoka vozila, odnosno Multi-Lane Free Flow, pa više neće biti potrebno usporavati i zaustavljati se pred rampom, piše tportal.

Kod osobnih automobila postojat će dvije mogućnosti. Vozači će moći nastaviti koristiti ENC uređaj, dok će vozila bez njega sustav prepoznavati automatskim očitavanjem registarskih pločica. Za teška vozila ENC će biti obvezan.

To znači da postojeći korisnici ENC-a neće morati odustati od uređaja samo zato što nestaju naplatne kućice. Mijenja se prvenstveno način na koji će infrastruktura očitavati prolazak vozila.

Najveća promjena bit će upravo izostanak fizičkih prepreka. Umjesto dolaska pred rampu, usporavanja i čekanja, vozilo će prolaziti kroz zonu naplate normalnim tokom prometa, a sustav će automatski evidentirati prolazak.

HAC navodi da će se cestarina i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila, kao što je slučaj i danas. Cilj novog sustava je smanjiti gužve, vrijeme putovanja, potrošnju goriva i emisije koje nastaju zbog usporavanja i čekanja na naplatnim postajama.

Projekt obuhvaća cijelu hrvatsku mrežu autocesta, uključujući autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste, Bina Istra i Autocesta Zagreb–Macelj, pa bi Hrvatska prvi put trebala dobiti jedinstven elektronički sustav naplate.

Dodatni znak tranzicije vidi se već sada. HAC je početkom srpnja objavio postupno ukidanje ARZ SMART kartica, uz mogućnost prijenosa sredstava na ENC račun. Od 1. listopada 2026. SMART karticama više se neće moći plaćati cestarina.

Za prosječnog vozača najvažnija poruka zato je jednostavna: ENC ne odlazi u mirovinu zajedno s naplatnim kućicama. U novom sustavu trebao bi postati još praktičniji jer će očitavanje biti moguće bez zaustavljanja pred rampom.