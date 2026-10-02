Velika promjena na hrvatskim autocestama: Evo kako će cestarinu plaćati vozači bez ENC-a

Ta mogućnost posebno je važna za povremene i strane korisnike autocesta, no prije uvođenja sustava ostaje im provjeriti kako će se vozilo uključivati u naplatu i na koji će se način podmirivati račun.

Hrvatske autoceste navode da će se novi sustav primjenjivati na cijeloj mreži autocesta u Hrvatskoj, uključujući dionice pod upravljanjem HAC-a, Bina-Istre i Autoceste Zagreb-Macelj. Cestarina će se i dalje obračunavati prema prijeđenoj udaljenosti i kategoriji vozila, ali prolazak će se bilježiti elektronički, bez zaustavljanja na rampi.

Dvije mogućnosti za laka vozila

Prema Zakonu o naplati cestarine, laka vozila do 3,5 tone moći će koristiti ENC uređaj ili biti registrirana u sustavu koji automatski očitava registarske oznake. Teška vozila morat će koristiti uređaj u vozilu. Sustav će tako kombinirati ENC tehnologiju s kamerama za automatsko prepoznavanje registracijskih pločica.

HAC ističe da je očitanje registarskih oznaka predviđeno za laka vozila bez ENC-a, odnosno za povremene i strane korisnike. To bi moglo pojednostavniti prolazak turistima koji kroz Hrvatsku putuju automobilom i ne koriste ENC tijekom cijele godine. Ipak, službene informacije koje su zasad objavljene ne navode sve pojedinosti o registraciji vozila, povezivanju načina plaćanja ni naplati za korisnike koji u zemlju dolaze samo povremeno, prenosi tportal.

Zato vozačima bez ENC-a zasad ne treba savjetovati da poduzmu korake koje nadležni još nisu službeno opisali. Prije početka rada sustava bit će važno pratiti upute Hrvatskih autocesta i službene stranice Crolibertasa. Poznata su osnovna pravila - laka vozila mogu birati između ENC-a i očitanja registarske oznake, a autocestom se više neće prolaziti kroz naplatne kućice - no točan postupak za povremene i strane korisnike trebat će potvrditi kad budu objavljene sve provedbene upute.