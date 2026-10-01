Velika promjena na čelu Studenca: Evo tko preuzima vođenje kompanije

Nadzorni odbor Studenca danas je imenovao Tea Vujčića predsjednikom uprave. Vujčić preuzima odgovornost za poslovanje i strategiju kompanije, uključujući financijsko i troškovno restrukturiranje. Na toj će poziciji naslijediti Michala Senczuka, koji nakon osam godina odlazi iz kompanije.

Teo Vujčić ima dugogodišnje iskustvo u vođenju, restrukturiranju i transformaciji velikih maloprodajnih i FMCG sustava. Tijekom karijere vodio je Zvijezdu i Dijamant, a 2017. preuzeo je vođenje Konzuma, u jednom od najzahtjevnijih razdoblja njegova poslovanja, tijekom restrukturiranja Agrokora.

Potom je kao savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju sudjelovao u pripremi i provedbi planova održivosti maloprodajnog segmenta, a svoje iskustvo nastavio je graditi na vodećim pozicijama vezanima uz transformaciju i razvoj maloprodaje u Hrvatskoj i regiji.

"Studenac ulazi u važnu fazu u kojoj je snažno operativno vodstvo, uz konkretno iskustvo u restrukturiranju maloprodajnog poslovanja od posebne važnosti. Nadzorni odbor dao je Teu Vujčiću mandat za vođenje kompanije, svakodnevnog poslovanja i financijskog restrukturiranja te vjerujemo da ima znanje i iskustvo potrebno za postavljanje temelja dugoročno održivog poslovanja“, izjavio je Tomislav Tomljenović, predsjednik Nadzornog odbora Studenca.

Nadzorni odbor također je zahvalio Michalu Senczuku na njegovu doprinosu kompaniji tijekom proteklih osam godina. Povodom imenovanja Teo Vujčić je izjavio: "Preuzimam vođenje Studenca svjestan odgovornosti i izazova koji su pred kompanijom. Moji su prioriteti osigurati kontinuitet poslovanja i opskrbe naših trgovina, nastaviti otvoren i konstruktivan dijalog s dobavljačima, bankama i drugim vjerovnicima te voditi financijsko i troškovno restrukturiranje koje će stvoriti uvjete za dugoročno održivo poslovanje. Studenac ima važnu ulogu za svoje kupce i zajednice u kojima posluje i predan sam tome da kompaniju uspješno provedem kroz ovu fazu te postavim čvrste temelje za njezinu budućnost“, piše tportal.