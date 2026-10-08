Velika promjena na čelu splitskog suda: Jedan jedini je kandidat za novog šefa, no ništa nije sigurno...

Poznati splitski sudac Neven Cambi jedini je kandidat za mjesto predsjednika splitskog Županijskog suda! Iako je bilo slučajeva u prošlosti kada jedini kandidati nisu ujedno i imenovani na čelne pozicije - imenovanje se ne odvija automatizmom, ne znači da će biti odabran zbog same činjenice da je jedini kandidat - no svi naši sugovornici su nam potvrdili kako je gotovo sigurno da će Cambi biti novi šef splitskog suda!

- Mogu vam potvrditi da sam podnio svoju kandidaturu. Ništa više od toga niti znam, niti smijem kazati. - kratko nam je komentirao novosti Cambi.

Rok do 21. rujna

Oglas za imenovanje predsjednika Županijskog suda objavljen je još u kolovozu ove godine, a rok za dostavu kandidatura istekao je 21. rujna. Nekoliko dana se čekalo kako bi eventualno pristigle i kandidature poslane poštom u roku, no u slučaju izbora za fotelju predsjednika Županijskog suda u Splitu nije bilo protukandidata.

Do sada je tu prestižnu, ali i odgovornu dužnost obavljao sudac Bruno Klein, koji nakon dva mandata i osam godina na čelu splitskog suda više nije imao pravo kandidature. Makar, koliko čujemo po sudskim hodnicima, sve da je mogućnost i postojala, nema više takve ambicije - Klein bi se trebao vratiti na mjesto raspravnog suca kaznenog odjela Županijskog suda.

Cijeli život u pravosuđu

Cambi s druge strane kao njegov dugogodišnji kolega dolazi u apsolutno poznato okruženje.

Njegov profesionalni put je dobro poznat i neopterećen skandalima, ako pod 'skandalom' ne računamo tužbu protiv Jutarnjeg lista kojom je zbog duševnih boli dobio 50 tisuća kuna: Nikola Grmoja je u autoriziranom intervjuu prozvao generalno članove DSV-a 'kao izvor korupcije'. Cambi se osjetio prozvanim te tužio i dobio naknadu, a zbog te sudske odluke Hrvatsko novinarsko društvo je izrazilo 'duboku zabrinutost'.

Cijeli život je u pravosuđu, od suca općinske nadležnosti i zatim jedan kraći period suca vojnog suda za vrijeme Domovinskog rata do suca na županijskom sudu. Na toj razini je bio raspravni sudac, dakle sudio je slučajeve županijske nadležnosti u prvom stupnju (najteža i najkompliciranija kaznena djela), kao i istražni sudac te šef istražnog odjela, a u dva mandata je od 2015. do 2023. godine bio i član Državnog sudbenog vijeća. Za mjesto predsjednika Županijskog suda u Splitu kandidirao se s funkcije predsjednika kaznenog odjela tog suda te glasnogovornika suda.

Pored životopisa, programa rada te uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ne starijeg od šest mjeseci (i predsjednici sudova moraju dakle priložiti potvrde o nekažnjavanju), Cambi će morati i obaviti razgovor s članovima DSV-a te ih 'uvjeriti' da je upravo on najbolji izbor...