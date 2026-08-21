Velika prometna promjena na Čiovu: Od 1. rujna zatvaraju se brojne ulice, radovi će na nekim mjestima trajati mjesecima

U sklopu projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir – Faza 2", od 1. rujna 2026. godine počinju opsežni radovi na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Okruga Gornjeg.

Radovi će se odvijati u nizu ulica, a na većini zahvaćenih dionica promet će biti potpuno zatvoren. Pojedini zahvati trajat će nekoliko tjedana, dok će se na nekim lokacijama raditi sve do početka ožujka 2027. godine.

Radovi u čak 14 ulica i dionica

Radovi su najavljeni na sljedećim lokacijama:

Put Rastića, od kućnog broja 27 do broja 10 – od 1. rujna do 30. prosinca 2026.

Ulica Frana Krste Frankopana, od broja 31 do 9A – od 1. rujna do 23. listopada.

Planikovica III, od broja 5 do 2A – od 1. rujna do 6. studenoga.

Put Garbina, od broja 49 do 38 – od 1. rujna do 30. studenoga.

Ulica Ante Starčevića, od broja 51 do 45D – od 1. do 21. rujna.

Ulica Ante Starčevića, od broja 13A do 10 – od 1. rujna do 20. studenoga.

Ribarski put, od broja 18 do 48 – od 1. rujna do 30. studenoga.

Ulica Gospino, od broja 73 do 75 – od 1. rujna do 7. listopada.

Put Diruna, od broja 60 prema početku ulice – od 1. rujna 2026. do 1. ožujka 2027.

Splitska ulica, od broja 31 do 1 – od 1. rujna 2026. do 1. siječnja 2027.

Splitska ulica, od broja 16 do 24 – od 1. rujna do 13. studenoga.

Dalmatinska ulica, od broja 13 do 15A – od 1. rujna do 13. studenoga.

Dalmatinska ulica, od broja 23 do 1 – od 1. rujna 2026. do 1. ožujka 2027.

Jana ulica, na dionici od Frana Krste Frankopana 17 do Buličićevog boka 22 – od 1. rujna 2026. do 1. veljače 2027.

Ulice se zatvaraju za promet, jedna će biti pod semaforima

Dionice na kojima se izvode radovi bit će zatvorene za sav promet, dok će se za stanare omogućiti prolazak formiranjem pješačkog koridora uz zonu radova.

Iznimka je Ulica Ante Starčevića, u kojoj će promet tijekom izvođenja radova biti reguliran semaforima.

Građani i svi sudionici u prometu pozvani su na razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije.

Priključenost na kanalizaciju trebala bi skočiti s 45 na 97 posto

Izgradnjom podsustava Kaštela, Trogir, Seget, Okrug i Slatine trebao bi u cijelosti biti dovršen projekt aglomeracije Kaštela–Trogir.

Vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova trebala bi se proširiti na dodatnih 7.700 stanovnika, odnosno 2.548 priključaka, čime bi stopa priključenosti porasla na 99 posto.

Istodobno bi se na sustav odvodnje trebalo priključiti 32.477 stanovnika, odnosno 8.613 priključaka. Time bi priključenost na sustav odvodnje trebala porasti sa sadašnjih 45 na čak 97 posto.

Projekt vrijedan gotovo 245 milijuna eura

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela–Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna eura bez PDV-a, a 70 posto vrijednosti projekta financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, koji investiciju realizira u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split te općinama Okrug i Seget.