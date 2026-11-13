Velika prometna investicija u dalmatinskom gradu! Kod Lidla se sprema rekonstrukcija raskrižja vrijedna gotovo 1,2 milijuna eura

U Pločama se priprema značajan prometni zahvat. Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije raspisala je javni natječaj za rekonstrukciju raskrižja županijske ceste Ž6216 i nerazvrstanih cesta kod trgovačkog centra Lidl.

Prema podacima objavljenima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), procijenjena vrijednost radova iznosi 926.500 eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 1,15 milijuna eura s PDV-om. Riječ je o rekonstrukciji postojećeg raskrižja na području grada Ploča, a izvođač radova bit će odabran nakon provedbe postupka javne nabave.

Poznato kada bi radovi mogli početi

Prema natječajnoj dokumentaciji, okvirni početak radova planiran je za 15. prosinca 2026. godine, dok je za njihov završetak predviđeno šest mjeseci. Ipak, početak radova ovisit će o završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača, pa navedeni datum zasad nije konačan. Rok za dostavu ponuda je 3. prosinca 2026. godine do 8 sati, kada je predviđeno i njihovo otvaranje.

Prilikom odabira izvođača najvažnija će biti ponuđena cijena, koja čini 90 posto kriterija, dok će preostalih 10 posto ovisiti o duljini jamstvenog roka za izvedene radove.