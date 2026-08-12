VELIKA POTRAGA U VELEBITSKOM KANALU Nestalo četvero mladih, pronađen čamac kojim su isplovili

U Velebitskom kanalu u tijeku je velika koordinirana akcija traganja i spašavanja za četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali tijekom snažnog nevremena, izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

Dojava o nestanku zaprimljena je noćas, 12. kolovoza, u 4:41 sati, a nadležne službe o svemu je obavijestila poznanica nestalih osoba. Prema informacijama kojima raspolažu službe, četvero prijatelja rekreativnim čamcem na napuhavanje, dugim oko metar i pol, krenulo je iz kampa smještenog sjeverno od Senja prema gradu. Nakon polaska gubi im se svaki trag. Potraga je pokrenuta u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Velebitskim kanalom puše snažna bura, uz valove koji dosežu visinu i do tri metra. MRCC Rijeka odmah je, u koordinaciji s Lučkom kapetanijom Senj, Lučkom kapetanijom Rijeka i Ispostavom lučke kapetanije Novi Vinodolski, pokrenuo akciju traganja i spašavanja.

Pronađen čamac koji odgovara opisu

Tijekom potrage u blizini obale otoka Krka pronađen je napušteni plutajući objekt koji, prema dostupnom opisu, odgovara čamcu kojim su se koristile nestale osobe. MRCC Rijeka je u 9:10 sati zatražio i uključivanje raspoloživih plovila PPAP-a Rijeka čim vremenski uvjeti omoguće njihov siguran izlazak na more. Dio jedinica uključenih u potragu trenutačno je povučen u zavjetrinu zbog ekstremnih uvjeta na području traganja. Udari orkanske bure dosežu oko 60 čvorova, dok valovi prelaze visinu od dva metra. Od Obalne straže Republike Hrvatske zatraženo je uključivanje zrakoplova Pilatus PC-9, koji bi trebao pretraživati šire područje Velebitskog kanala.

O svim aktivnostima tijekom akcije redovito se izvještava Policijska uprava primorsko-goranska. Policijski službenici Policijske postaje Crikvenica istodobno obilaze kopneni dio područja i prikupljaju dodatne podatke o nestalim osobama. Potraga za četvero mladih portugalskih državljana se nastavlja.