Velika potraga na moru kod Komiže: Vatrogasci satima tragali za osobom

Na području otoka Budikovca kod Komiže u ponedjeljak navečer pokrenuta je potraga za nestalom osobom na moru.
Potraga je započela u 18:50 sati, a u akciju su se uključili vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. Na terenu je bilo ukupno 17 vatrogasaca, uz angažirano jedno plovilo i jedno vozilo.
Unatoč višesatnoj potrazi, nestala osoba nije pronađena. Akcija je obustavljena u 22:00 sata.
Za sada nema informacija o okolnostima nestanka niti o tome kada bi se potraga mogla nastaviti.
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