Velika potraga na moru kod Komiže: Vatrogasci satima tragali za osobom

Na području otoka Budikovca kod Komiže u ponedjeljak navečer pokrenuta je potraga za nestalom osobom na moru.

Potraga je započela u 18:50 sati, a u akciju su se uključili vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. Na terenu je bilo ukupno 17 vatrogasaca, uz angažirano jedno plovilo i jedno vozilo.

Unatoč višesatnoj potrazi, nestala osoba nije pronađena. Akcija je obustavljena u 22:00 sata.

Za sada nema informacija o okolnostima nestanka niti o tome kada bi se potraga mogla nastaviti.