Velika poruka iz Dicma: Ministar najavio promjene koje bi trebale zadržati mlade

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, sudjelovao je u Dicmu na obilježavanju Dana Općine, koji se tradicionalno slavi uz blagdan nebeskih zaštitnika svetoga Jakova i svete Ane.

Ministar je u svom obraćanju uputio čestitke mještankama i mještanima Dicma u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i u svoje osobno ime, poručivši kako želi da Općina i dalje bude mjesto ugodnog života, napretka i novih prilika za svaku obitelj.

"Demografska obnova Hrvatske ne događa se samo u velikim gradovima i državnim institucijama. Ona počinje upravo ovdje – u našim općinama, u obiteljima koje se odlučuju ostati, zasnovati dom, odgajati djecu i stvarati budućnost svoga kraja", istaknuo je ministar.

Naglasio je da Ministarstvo demografije i useljeništva ulaže rekordna sredstva u demografske mjere – od roditeljskih potpora do ulaganja u dječje vrtiće i igrališta – te da se paralelno radi na Zakonu o demografskoj obnovi, koji će po prvi put objediniti dugoročnu nacionalnu demografsku politiku i ojačati temelje za ostanak, povratak i useljavanje hrvatskih obitelji.

Ministar Šipić istaknuo je zadovoljstvo što Općina Dicmo koristi europska sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za ulaganja u dječji vrtić koji će omogućiti našim najmlađima bolje uvjete te olakšati svakodnevnicu roditeljima.

"Naš cilj nije samo povećati broj stanovnika. Naš cilj je stvoriti Hrvatsku u kojoj će mladi ljudi vjerovati da ovdje mogu ostvariti svoje snove, zasnovati obitelj i dostojanstveno živjeti od svoga rada", poručio je ministar Šipić, dodavši kako Dicmo svojim razvojem pokazuje da i manje sredine imaju veliku budućnost kada postoje zajedništvo, odgovorno vodstvo i ljudi koji vole svoj kraj.

Osvrćući se na blagdan svetoga Jakova i svete Ane, ministar je podsjetio na važnost povezanosti generacija, ističući obitelj i međugeneracijsku solidarnost kao najveće bogatstvo hrvatskog društva i temelj svake uspješne demografske politike.