Velika policijska akcija zatresla Europu, uhićenje i u Hrvatskoj! Razbijena mreža povezana s ubojstvima, otmicama i krijumčarenjem tona droge

Gotovo pedeset osumnjičenih uhićeno je u međunarodnoj operaciji usmjerenoj protiv krijumčarske mreže sa zapadnog Balkana. Povezuje ih se s ubojstvima, otmicama i bombaškim napadima diljem Europe.

Istraga vođena uz podršku Europola razotkrila je mrežu za koju se sumnja da je skrivala velike pošiljke droge u legalnom teretnom prijevozu. Kada bi pošiljke propale, droga bila zaplijenjena ili bi izbili sukobi, članovi skupine i njihove obitelji navodno su postajali mete nasilne odmazde.

Operacija je kulminirala 6. listopada 2026. godine pretragom 42 nekretnine diljem Slovenije i Španjolske. Istražitelji iz tih dviju zemalja surađivali su s hrvatskim vlastima, dok su uhićenja koordinirana iz centra u Ljubljani, uspostavljenog uz podršku Europola, piše Dnevnik.hr.

U akciji su uhićene 34 osobe u Sloveniji, jedna u Španjolskoj te jedna u Hrvatskoj, dok je 11 osumnjičenika uhićeno ranije. Vlasti su u akciji zaplijenile 66 kilograma droge, od čega 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit te gotovinu.

Oružani napadi, ubojstva i otmice

Istražitelji su mrežu povezali s višestrukim pucnjavama, ubojstvima i pokušajima ubojstava, kao i s otmicom jednog člana skupine. Eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, korištene su u napadima koji su primarno ciljali članove skupine ili njihove obitelji.

Skupina je okupljala državljane Bosne i Hercegovine i Srbije, uz osumnjičenike iz Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske. Koristili su platforme za šifriranu komunikaciju poput SKY ECC-a i CryptComa kako bi dogovarali prijevoz droge, komunicirali i pokušali prikriti nezakonite radnje od policije.

Mreža je navodno vrbovala vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine te Bugarske, koji su drogu, uz legalnu robu, prevozili kamionima, kombijima i automobilima. Pošiljke kokaina, kanabisa, amfetamina, MDMA-a i metamfetamina prebacivane su iz Belgije, Nizozemske i Španjolske prema drugim europskim zemljama. Uspostavljene komercijalne rute služile su kao paravan, dok su legalne isporuke donosile prihod i smanjivale troškove transporta, piše Dnevnik.hr.

Između veljače 2022. i rujna 2026. godine vlasti su zaplijenile 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA-a. Oduzeto je i 550 litara anhidrida octene kiseline, kemijskog prekursora za proizvodnju droge, automatsko oružje s prigušivačem, streljivo te nekoliko pištolja.

Očekuje se da će osumnjičenici biti procesuirani u vezi s dodatnih približno 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA-a, kilogramom ketamina, kilogramom hašiša, 18.000 tableta ecstasyja te 1000 komada psihoaktivnih gljiva. Istražitelji su identificirali i 45 litara ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina.

Europol je pružao analitičku podršku i pomagao u koordinaciji nacionalnih tijela tijekom istrage u kojoj su sudjelovali predstavnici 22 zemlje. Na sam dan akcije stručnjak Europola i hrvatski istražitelj pridružili su se koordinacijskom centru u Ljubljani, odakle su u stvarnom vremenu koordinirana uhićenja u više država.